Afrique: Afrobasket - L'Angola renoue avec le titre continental

24 Août 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — L'Angola a remporté l'édition 2025 de l'Afrobasket masculin, en dominant le Mali, 70-43, à l'issue de la finale jouée dimanche au Pavilhao Multiusos de Luanda.

Avec ce succès à domicile, l'Angola renoue avec le titre continental, après une décennie de disette.

Childe Madaleno Fortuna Dundão a été désigné meilleur joueur de la compétition.

Le Mali qui jouait sa première finale rate l'occasion de décrocher son premier trophée continental.

L'équipe du Sénégal a remporté la médaille de bronze, en battant (98-72) celle du Cameroun, à l'issue du match pour la troisième place, également jouée dimanche au Pavilhao Multiusos.

Battus samedi en demi-finale par les Aigles du Mali, les Lions ont réussi à surmonter leur déception pour s'emparer de la troisième place aux dépens du Cameroun.

Le meneur des Lions, Jean Jacques Boissy, est devenu le meilleur marqueur sur un match de l'Afrobasket en réussissant l'exploit d'inscrire 40 points dans cette rencontre.

Boissy a été bien aidé par son adresse sur les tirs primés avec 50 pour cent de réussite dans cette catégorie.

Comme en 2013, 2017 et 2021, les Lions terminent à la troisième place de l'Afrobasket masculin.

