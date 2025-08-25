Afrique: AfroBasket 2025 - Comment l'Angola a décroché son succès face au Cameroun

La finale de la 31e édition va opposer le Mali à l'Angola, pays hôte qui a disposé du Cameroun sur le score de 74 à 73. Une victoire acquise à l'arrachée par l'Angola sur les dernières secondes, puisque le Cameroun menait jusque-là. Mais il a fallu une faute et tout a basculé en faveur de l'Angola. Alors que le Cameroun a mené tous les trois quarts temps (16-21 ; 37-38; 52-59) avant de perdre sur le fil sur des détails.

Et c'est le meneur Dundao qui a tout chamboulé grâce à un tir de trois points à 28 secondes de la fin permettant l'Angola de rester devant (72-71). Mais le Cameroun allait inscrire son tout dernier panier (72-73) avant que l'Angola obtienne une faute procédant ainsi à trois lancers francs. Les deux lancers francs réussis ont donné la victoire aux Palancas negras face aux Lions indomptables.

Donc, ce dimanche après-midi, l'Angola retrouvera le Mali pour le choc final de l'Afrobasket masculin qui permettra de conclure en beauté la compétition.

Le Sénégal lui jouera la petite finale pour la troisième place face au Cameroun.