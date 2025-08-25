Gabon: Brice Oligui Nguema s'insurge face au rejet de certaines candidatures aux législatives

Les lamentations et la colère des candidats recalés aux élections législatives et locales du 27 septembre 2025 au Gabon ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a personnellement réagi, samedi 23 août, dans une déclaration lue par l'un de ses conseillers. Il s'est quasiment rangé du côté des candidats disqualifiés, qui accusent d'opacité et de manque d'équité le ministère de l'Intérieur, chargé d'organiser le scrutin. « Ces pratiques sont inacceptables », a tonné le président.

Dans sa déclaration lue par l'un de ses conseillers, Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé son administration à l'ordre « avec fermeté ». Le président pointe « des incongruités inacceptables » qui « portent atteinte à l'équité du processus électoral et sapent les fondements » de la démocratie gabonaise.

Pour le chef de l'État du Gabon, la transparence, la rigueur et le respect des règles républicaines ne sont pas négociables. Il appelle donc « les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités avec diligence et impartialité » afin de « garantir la régularité et la crédibilité de notre démocratie ».

Plébiscité par les Gabonais lors de la présidentielle d'avril, Brice Clotaire Oligui Nguema a exigé que les prochaines élections législatives et locales « se déroulent dans les mêmes conditions d'intégrité, de transparence et de paix ». « Maintenons ce cap », martèle le chef de l'État.

Pour rappel, des dizaines de candidats ont été recalés des élections prévues le 27 septembre 2025.