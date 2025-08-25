Gabon: Brice Oligui Nguema s'insurge face au rejet de certaines candidatures aux législatives

24 Août 2025
Radio France Internationale
Par Yves-Laurent Goma

Les lamentations et la colère des candidats recalés aux élections législatives et locales du 27 septembre 2025 au Gabon ne sont pas tombées dans l'oreille d'un sourd. Le président Brice Clotaire Oligui Nguema a personnellement réagi, samedi 23 août, dans une déclaration lue par l'un de ses conseillers. Il s'est quasiment rangé du côté des candidats disqualifiés, qui accusent d'opacité et de manque d'équité le ministère de l'Intérieur, chargé d'organiser le scrutin. « Ces pratiques sont inacceptables », a tonné le président.

Dans sa déclaration lue par l'un de ses conseillers, Brice Clotaire Oligui Nguema a rappelé son administration à l'ordre « avec fermeté ». Le président pointe « des incongruités inacceptables » qui « portent atteinte à l'équité du processus électoral et sapent les fondements » de la démocratie gabonaise.

Pour le chef de l'État du Gabon, la transparence, la rigueur et le respect des règles républicaines ne sont pas négociables. Il appelle donc « les autorités compétentes à assumer leurs responsabilités avec diligence et impartialité » afin de « garantir la régularité et la crédibilité de notre démocratie ».

Plébiscité par les Gabonais lors de la présidentielle d'avril, Brice Clotaire Oligui Nguema a exigé que les prochaines élections législatives et locales « se déroulent dans les mêmes conditions d'intégrité, de transparence et de paix ». « Maintenons ce cap », martèle le chef de l'État.

Pour rappel, des dizaines de candidats ont été recalés des élections prévues le 27 septembre 2025.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.