Gabon: Vè République - Alliances atypiques et innovations électorales inédites au pays

Le paysage politique gabonais vit une transformation majeure sous la Vè République. Entre alliances inattendues et innovations électorales, le pays semble entrer dans une nouvelle ère démocratique.

Une présidentielle rapide et surprenante

La récente élection présidentielle a déjà marqué les esprits par sa rapidité et l'annonce quasi instantanée des résultats. Cette dynamique inaugurale semble se prolonger dans le processus législatif, annonçant une « phase 2 » d'innovations politiques où les surprises ne manqueront pas.

Des alliances de raison inédites

Pour la première fois dans l'histoire récente du Gabon, un parti au pouvoir déchu soutient son ancien rival victorieux. Ce geste, surprenant, traduit une logique de convenance stratégique et illustre que la politique gabonaise continue de mêler pragmatisme et calculs d'opportunité.

Le PDG face à ses limites

Le Parti Démocratique Gabonais (PDG), autrefois dominant, peine à présenter des candidats sur l'ensemble du territoire. Certains sièges sont volontairement abandonnés à des alliés circonstanciels. Cette incapacité inédite à aligner un candidat par siège marque un tournant dans l'histoire politique du pays et reflète une réorganisation stratégique en profondeur.

Des alliances multi-partites inédites au Woleu

Le département du Woleu offre un exemple frappant : quatre partis politiques ont choisi de présenter un ticket commun pour un seul siège de député. Chacun présentera un candidat, un phénomène historique qui rappelle la créativité politique observée lors de la Conférence nationale et de la naissance du « Parti Unique de Dieu ».

Une politique imprévisible mais stratégique

Ces évolutions montrent que la Vè République transforme le terrain politique en un espace où l'éthique et la morale se confrontent à la raison. Chaque acteur est désormais invité à « danser » sur l'échiquier politique, parfois sans maîtrise parfaite, mais avec audace et pragmatisme.

Alors que la campagne électorale approche, il est certain que d'autres surprises viendront confirmer que le paysage politique gabonais devient un terrain d'innovation et d'inattendu.

Hermann Ditsoga, ancien Chef de Cabinet du feu Président Pierre Mamboundou, rappelle que la politique reste l'art de rendre l'impossible possible et l'inédit, attendu ou non.