Guinée: L'UFGD, le RPG et le PRP rejettent leur suspension

Ces trois partis politiques de l'opposition sont suspendus de toute activité pour une trois mois. Pour les autorités, ces partis n'ont pas "satisfait à leurs obligations".

Depuis vendredi, trois partis politiques de l'opposition en Guinée sont suspendus de toute activité pour une durée de trois mois. Il s'agit de l'Union des forces démocratiques de Guinée, UFGD de Cellou Dalein Diallo, du RPG Arc-en-ciel de l'ancien président Alpha Condé et du Parti du renouveau et du progrès PRP de de Rafiou Sow.

Le pouvoir de Conakry leur reproche de n'avoir pas respecté les obligations statutaires requises notamment en matière administrative, comme la tenue des congrès et l'ouverture de compte bancaire. Mais cette suspension intervient à moins d'un mois du référendum du 21 septembre, dont la campagne référendaire prévue ce dimanche (24.08.2025) est reportée d'une semaine, c'est-à-dire au 31 aout prochain.

"Une restriction des libertés"

Si la décision ne surprend guère au RPG, à l'UFDG et au PRP, la mesure surprend mais l'on s'abstient de tout commentaire pour l'instant. Et c'est c'est sur les réseaux sociaux que les trois partis concernés ont appris la nouvelle de leur suspension.

Pendant 90 jours, les formations politiques ne sont plus autorisées à organiser un rassemblement, une réunion ou tout acte de propagande sur l'ensemble du territoire national guinéen.

Marc Yombouno, membre du bureau politique du Rassemblement du peuple de Guinée, RPG-Arc-en-ciel, le parti de l'ex-président Alpha Condé, se réserve de toute déclaration en attendant que son parti soit saisi officiellement par une notification légale de la décision.

"Bon, pour nous, ce n'est pas une surprise parce nous sommes déjà suspendus, ça fait plus de 4 mois, mais la décision qu'on a vu sur les réseaux sociaux d'avant-hier, comme je l'ai dit, ce n'était pas une surprise. Mais on se pose la question pourquoi une deuxième suspension. Mais aussi, on se questionne de savoir est-ce que cette décision est légale ou non. Jusqu'a à preuve du contraire, nous au RPG Arc-en-ciel, on n'a pas eu de notifications et quand vous regardez bien la note, il n'a pas de référence administrative, il n'y a pas de numéro, je voudrais dire. Et donc nous nous méfions de faire des commentaires sur un document censé ne pas être légal. Pour nous, on n'a pas été saisi, mais pour autant le lendemain de la circulation de la note sur les réseaux sociaux, il y a des équipes de police qui sont allées barricader notre siège", explique Marc Yombouno membre du bureau politique du RPG.

Pour l'Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), le parti de l'ancien Premier ministre, Cellou Dalein Diallo, la décision des autorités de Conakry vise à restreindre les activités du parti dans un contexte de climat politique tendu alors que les principales figures politiques de l'opposition sont forcées à l'exil.

Enfin, Rafy Sow du PRP, le Parti du renouveau et du progrès, préfère, lui, parcourir d'abord intégralement le document d'interdiction parvenu à son siège avant toute prise de parole ou toue déclaration à la presse.

C'est donc dans cette atmosphère politique mouvante que les militaires au pouvoir ont annoncé le report de la campagne référendaire au 31 août prochain, réduisant ainsi sa durée à environ une semaine. Raison invoquée: le retard dans la distribution des cartes électorales pour un scrutin prévu à moins d'un mois.