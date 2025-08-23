Guinée: Trois partis politiques suspendus et la campagne pour le référendum constitutionnel reportée

23 Août 2025
Radio France Internationale
Par Moktar Bah

En Guinée, trois partis politiques dont les deux principales formations du pays ont été suspendus. Il s'agit de l'UFDG, dirigé par l'ex-Premier ministre Cellou Dalein Diallo, le RPG, ancien parti au pouvoir d'Alpha Condé et le PRP. La décision a été prise par le ministère de l'Administration du territoire et de la décentralisation. Ces suspensions interviennent alors que la campagne pour le référendum constitutionnel devait s'ouvrir demain, dimanche 24 août, mais elle a été reportée au 31 août, selon un décret lu hier soir, vendredi 22 août, à la télévision publique.

Selon l'arrêté du ministre Ibrahima Kalil Condé, cette décision est motivée par « la situation irrégulière » des partis guinéens concernés. Ils n'auraient pas respecté les obligations de conformité prévues par la charte des partis politiques, malgré le délai de 45 jours qui leur avait été accordé.

Sanctions

Dans un courrier adressé à ces partis, le ministre précise que pendant cette période de suspension, ils sont interdits de toute activité, notamment l'organisation de réunions, de manifestations ou de campagne de propagande. Le ministre Condé précise, en outre, que toute violation expose leurs responsables à des sanctions.

Cette décision intervient alors que les formations concernées font partie des organisations qui appellent à des manifestations contre les autorités transitoires à partir du 5 septembre. Par ailleurs, l'UFDG est en conflit avec le ministère à propos de l'organisation de son congrès. La Cour suprême doit se prononcer le 28 août sur le sujet, mais voilà le parti suspendu trois mois.

La classe politique prise de court

En plus de l'UFDG et du RPG, le Parti pour le renouveau et le progrès (PRP) de Rafiou Sow est également interdit d'activités pour la même période.

Autre annonce qui a pris de cours la classe politique, celle du report de l'ouverture de la campagne pour le référendum du 21 septembre, initialement prévue, dimanche 24 août. Elle débutera le lundi 31 août.

