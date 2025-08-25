Angola: Les Émirats arabes unis réaffirment leur engagement en faveur d'une coopération stratégique avec le pays

Luanda — Les Émirats arabes unis (EAU) réaffirment leur engagement à renforcer la coopération avec l'Angola dans les domaines politique, économique et des relations entre les peuples, a déclaré dimanche, à Luanda, l'ambassadeur, Salem Ali Al Shamsi.

S'adressant à la presse, le diplomate émirati a souligné que la première visite officielle en Angola du Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, à partir de ce dimanche, reflète l'approche globale des Émirats en matière de renforcement des partenariats avec le continent africain et traduit une vision partagée de croissance et de prospérité.

Il a mis en avant le fait que cette visite coïncide avec la présidence de l'Angola à l'Union africaine, ce qui confirme le rôle de leader du pays dans des domaines tels que les infrastructures, l'énergie, la paix et la sécurité, ainsi que l'intégration économique -- des secteurs dans lesquels la coopération EAU-Angola ouvre de vastes perspectives et connaît des avancées significatives.

Selon Salem Ali Al Shamsi, les Émirats arabes unis valorisent le rôle de l'Angola dans la représentation du continent africain sur la scène internationale, notamment à travers l'Union africaine, le G20, la Conférence des Parties (COP) et les BRICS, et se réjouissent de leur étroite collaboration avec l'Angola en vue de renforcer la position de l'Afrique au niveau mondial.

Pour l'ambassadeur, la visite officielle du Cheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan en Angola contribue au renforcement des relations bilatérales et à la renouvellement de l'engagement ferme des Émirats arabes unis en faveur du développement du continent africain.