Angola: La visite du Président des Émirats arabes unis renforce le partenariat

Luanda — L'Angola et les Émirats arabes unis (EAU) entendent renforcer les liens de coopération existants à l'occasion de la visite d'État officielle du Cheikh Mohammed Bin Zayed Al Nahyan, Président des EAU, qui débute ce dimanche.

Il s'agit de la première visite officielle d'un Chef d'État émirati en Angola, dont l'objectif principal est la consolidation de partenariats stratégiques dans les domaines économique, social et humanitaire, ainsi que la signature de nouveaux accords de coopération.

À la lumière des développements récents dans les relations bilatérales, cette visite devrait se concentrer sur le renforcement de la coopération dans les secteurs des investissements durables, de l'énergie, des infrastructures, de la santé et de la transformation numérique.

L'un des points les plus marquants concerne la négociation de l'Accord de Partenariat Économique Global (CEPA), entamée en 2023. Cet accord vise à réduire les tarifs douaniers, faciliter l'accès aux marchés et créer des plateformes d'investissements mutuels, étant considéré comme un instrument clé pour approfondir la coopération économique entre les deux pays.

Sur le plan social et humanitaire, les Émirats arabes unis ont fait preuve d'une solidarité croissante envers l'Angola, illustrée par la donation récente de 25 ambulances, de médicaments et d'équipements médicaux, dans le cadre d'un programme évalué à 220 millions de dollars, destiné au renforcement du système de santé africain.

La visite officielle devrait également permettre l'évaluation et le lancement de nouveaux mémorandums d'entente dans des domaines tels que l'énergie solaire, les transports, les télécommunications et la transformation numérique, poursuivant ainsi la dynamique des accords déjà signés entre les deux pays.