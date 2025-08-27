Afrique: CHAN 2025 - Le Maroc écarte le Sénégal et rejoint Madagascar en finale

L'équipe du Maroc s'est qualifiée pour la finale de Championnat d'Afrique des nations en éliminant en demi-finales le Sénégal, tenant du titre, aux tirs au but (1-1 ; tab 5-4). Les Lions de l'Atlas tenteront de remporter leur troisième titre face à Madagascar en finale samedi 30 aout.

Tarik Siktiou, l'entraîneur marocain, qui avait conduit le Maroc sur le podium des JO 2024 avec une médaille de bronze, aura l'occasion d'ajouter une ligne à son palmarès. Le technicien de 48 ans a qualifié le Maroc pour sa troisième finale de CHAN en cinq participations. Mais la victoire a été longue à se dessiner entre deux gros prétendants au titre.

Le Sénégal a pris l'avantage au quart d'heure de jeu (16e) sur un corner de Libasse Guèye bien repris de la tête par le défenseur Layousse Samb. Les Marocains ont eu le mérite de ne pas trop laisser le doute gagner leurs rangs. Et c'est Sabir Bougrine, sur une merveille de reprise de volée à l'entrée de la surface de réparation, qui égalise très vite pour les Lions de l'Atlas (23e).

Le match aurait pu, dû, basculer à la 53e minute, lorsque l'arbitre sud-africain, Jelly Alfred Chavani, sort le carton rouge pour Marouane Louadni qui commet une faute en tant que dernier défenseur sur Vieux Cissé qui partait au but. Mais après consultation de la VAR, l'arbitre revient sur sa décision, à la surprise générale, et annule le rouge pour un carton jaune.

La rencontre, indécise, resta en l'état avec des équipes qui domine à tour de rôle sans parvenir à faire la différence.

Après une prolongation disputée timidement, la séance de tirs au but allait départager les deux favoris à la victoire finale.

Le capitaine marocain Mohamed Hrimat montre la voie en réussissant le premier tir au moment où le Sénégal voit son premier tireur Seyni Mbaye Ndiaye échouer. La frappe sur la barre transversale du défenseur sera décisive puisqu'aucun autre tireur ne manquera son penalty. Le Sénégal perd son titre et le Maroc aura l'occasion d'accrocher une troisième Coupe à son palmarès, un record, samedi en finale (15h TU) face à Madagascar.

Un peu plus tôt, en effet, l'équipe locale de Madagascar s'était qualifiée pour sa première finale de Championnat d'Afrique en s'imposant face au Soudan pendant la prolongation (1-0). Le but de la délivrance a été inscrit par Toky Rakotondraibe à quatre minutes de la fin de la prolongation, au moment où les esprits étaient déjà tournés vers les tirs au but (116e). Les Barea ont auparavant résisté aux assauts d'un timide Soudan qui jouait à 11 contre 10 depuis la 78e minute et l'expulsion de l'attaquant malgache Fenohasina Razafimaro. Demi-finaliste en 2023, pour sa première participation, Madagascar va jouer sa toute première finale au CHAN contre le grand favori du tournoi.