Afrique: Face aux Barea - Le Maroc en quête d'une troisième étoile

La sélection locale du Maroc, double vainqueur du Championnat d'Afrique des nations en 2018 à domicile puis en 2021 au Cameroun, affrontera Madagascar ce soir en finale de la 8e édition du CHAN à Nairobi, au Kenya.

Pour cette version 2024 du CHAN, le sélectionneur Tarik Sektioui a concocté une équipe formée entre autres de cinq stars de Berkane, ainsi que le jeune Youness El-Kaabi, frère cadet de l'international A Ayoub El-Kaabi, vainqueur des CHAN 2018 et 2021. Le Maroc, grand absent de la précédente édition, a fait un come-back réussi après les deux sacres successifs. Les Lions de l'Atlas ont enregistré cinq victoires en six matchs pour atteindre la finale.

En demi-finale, entre deux troupeaux de Lions du continent, ceux de l'Atlas ont écarté ceux de la Teranga sénégalais, champions en titre, au forceps après la séance de tirs au but (1-1, tab 5-3). Le Maroc a, en quarts de finale, éliminé l'un des pays hôtes, la Tanzanie, sur sa pelouse (1-0). En phase de groupes, le double champion du tournoi avait arraché trois victoires contre la RD Congo (3-1), la Zambie (3-1), l'Angola (2-0), outre la défaite devant le pays hôte, le Kenya (0-1).

Beaucoup de commentateurs qualifient ce bouquet final du CHAN de match entre équipe favorite et outsider surprenant.

Gardiens : El Mehdi Al Harrar (Raja), Rachid Ghanimi (FUS), Omar Aqzdaou (WAC). Défenseurs : Mohamed Moufid (WAC), Mohamed Boulacsout (Raja), Mehdi Mchakhchekh (Raja), Marouane Louadni (AS FAR), Bouchaib Arrassi (Raja), Abdelhak Assal (RS Berkane), Youssef Belammari (Raja), Fouad Zahouani (UTS Touarga). Milieux : Ayoub Khairi (RS Berkane), Mohamed Rabie Hrimat (AS FAR), Amine Souane (FUS), Houssam Essadak (UTS Touarga), Reda Hajji (RS Berkane), Anas Bach (AS FAR), Khalid Aït Ouarkhane (AS FAR), Sabir Bougrine (Raja). Attaquants : Youssef Mehri (RS Berkane), Anass El Mahraoui (COD Meknès), Saif-Eddine Bouhra (WAC), Khalid Baba (DH El Jadida), Imad Riahi (RS Berkane), Salaheddine Errahouli (OC Safi), Ayoub Mouloua (FUS), Youness El Kaabi (Racing Casa), Oussama Lamlioui (RS Berkane).