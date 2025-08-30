Afrique: Face aux Barea - Le Maroc en quête d'une troisième étoile

30 Août 2025
L'Express de Madagascar (Antananarivo)
Par Serge Rasanda

La sélection locale du Maroc, double vainqueur du Championnat d'Afrique des nations en 2018 à domicile puis en 2021 au Cameroun, affrontera Madagascar ce soir en finale de la 8e édition du CHAN à Nairobi, au Kenya.

Pour cette version 2024 du CHAN, le sélectionneur Tarik Sektioui a concocté une équipe formée entre autres de cinq stars de Berkane, ainsi que le jeune Youness El-Kaabi, frère cadet de l'international A Ayoub El-Kaabi, vainqueur des CHAN 2018 et 2021. Le Maroc, grand absent de la précédente édition, a fait un come-back réussi après les deux sacres successifs. Les Lions de l'Atlas ont enregistré cinq victoires en six matchs pour atteindre la finale.

En demi-finale, entre deux troupeaux de Lions du continent, ceux de l'Atlas ont écarté ceux de la Teranga sénégalais, champions en titre, au forceps après la séance de tirs au but (1-1, tab 5-3). Le Maroc a, en quarts de finale, éliminé l'un des pays hôtes, la Tanzanie, sur sa pelouse (1-0). En phase de groupes, le double champion du tournoi avait arraché trois victoires contre la RD Congo (3-1), la Zambie (3-1), l'Angola (2-0), outre la défaite devant le pays hôte, le Kenya (0-1).

Beaucoup de commentateurs qualifient ce bouquet final du CHAN de match entre équipe favorite et outsider surprenant.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Gardiens : El Mehdi Al Harrar (Raja), Rachid Ghanimi (FUS), Omar Aqzdaou (WAC). Défenseurs : Mohamed Moufid (WAC), Mohamed Boulacsout (Raja), Mehdi Mchakhchekh (Raja), Marouane Louadni (AS FAR), Bouchaib Arrassi (Raja), Abdelhak Assal (RS Berkane), Youssef Belammari (Raja), Fouad Zahouani (UTS Touarga). Milieux : Ayoub Khairi (RS Berkane), Mohamed Rabie Hrimat (AS FAR), Amine Souane (FUS), Houssam Essadak (UTS Touarga), Reda Hajji (RS Berkane), Anas Bach (AS FAR), Khalid Aït Ouarkhane (AS FAR), Sabir Bougrine (Raja). Attaquants : Youssef Mehri (RS Berkane), Anass El Mahraoui (COD Meknès), Saif-Eddine Bouhra (WAC), Khalid Baba (DH El Jadida), Imad Riahi (RS Berkane), Salaheddine Errahouli (OC Safi), Ayoub Mouloua (FUS), Youness El Kaabi (Racing Casa), Oussama Lamlioui (RS Berkane).

Lire l'article original sur L'Express de Madagascar.

Tagged:
Copyright © 2025 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.