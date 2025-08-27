Congo-Kinshasa: Procès Constant Mutamba - Le verdict attendu ce mercredi à Kinshasa

La Cour de cassation de la République démocratique du Congo rendra ce mercredi 27 août son verdict dans le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba.

Constant Mutamba est poursuivi pour tentative de détournement de 19 millions USD, initialement destinés à la construction d'une prison moderne à Kisangani. Lors de l'audience du réquisitoire, le ministère public a requis une peine de 10 ans de travaux forcés, assortie de 10 ans d'inéligibilité après exécution de la peine, ainsi que la privation du droit à la libération conditionnelle et l'exclusion définitive des fonctions publiques.

Dans son réquisitoire, le ministère public tenait à ce que la Cour déclare établie à charge de l'accusé l'infraction de tentative de détournement de 19 millions USD et de le condamner.

Le prévenu a plaidé non coupable, dénonçant un « complot politique » visant à l'écarter de la scène nationale. Ses avocats ont contesté la solidité des preuves présentées par le ministère public et ont demandé son acquittement au bénéfice du doute.

Reste maintenant à savoir si les juges à l'issue de leur délibéré vont aujourd'hui rencontrer toutes ces dépositions.