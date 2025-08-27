Congo-Kinshasa: Procès Constant Mutamba - Verdict reporté à une date ultérieure

Alors que le verdict du procès de Constant Mutamba était attendu ce mercredi 27 août et que le décor était déjà planté, la Cour a annoncé son report à une date ultérieure. Les juges estiment ne pas être encore prêts à rendre leur arrêt.

La tension était palpable ce mercredi autour de la Cour de cassation, située dans la commune de Gombe à Kinshasa. La Police nationale congolaise a déployé un impressionnant dispositif sécuritaire en prévision du verdict dans le procès de l'ancien ministre de la Justice, Constant Mutamba, poursuivi pour tentative de détournement de 19 millions USD.

À l'intérieur de la salle d'audience, les avocats de la défense, les proches du prévenu et de nombreux curieux avaient pris place dans l'attente du jugement. À l'extérieur, des dizaines de policiers maintenaient le périmètre de sécurité dans un calme relatif.

La veille, le procureur général avait publié un communiqué interdisant toute manifestation, notamment celles des personnes arborant des effigies ou scandant des slogans en faveur du prévenu. « Quiconque oserait menacer les magistrats sera arrêté par la police », a averti le ministère public.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Constant Mutamba est accusé d'avoir tenté de détourner 19 millions USD destinés à la construction d'une prison moderne à Kisangani.

Le ministère public a requis :

10 ans de travaux forcés,

10 ans d'inéligibilité,

L'exclusion définitive des fonctions publiques,

La privation du droit à la libération conditionnelle.

De son côté, le prévenu a plaidé non coupable, dénonçant un « complot politique » visant à l'écarter de la scène nationale. Ses avocats ont demandé son acquittement au bénéfice du doute, contestant la solidité des preuves présentées.