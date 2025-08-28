Sénégal: À Paris, la France et le pays affichent leur volonté de «renouveler» leur relation

En déplacement à Paris mercredi 27 août, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a rencontré son homologue français Emmanuel Macron à l'Élysée. Il a convenu avec lui de la nécessité de « renouveler » et de « renforcer » la relation entre la France et le Sénégal. Il a ensuite pris part aux Rencontres des entrepreneurs de France, où il a voulu convaincre les patrons français de réinvestir dans son pays.

En visite officielle en France, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a été reçu dans la matinée du mercredi 27 août à l'Élysée par Emmanuel Macron pour un petit-déjeuner de travail à l'issue duquel Dakar et Paris ont affiché leur volonté de « renouveler » et de « renforcer » leur relation. Alors que le président sénégalais a qualifié de « chaleureux » l'accueil de son homologue, le chef de l'État français a évoqué lui « un excellent entretien ».

Ces échanges bienveillants interviennent alors que depuis l'alternance politique au Sénégal, le pouvoir en place n'a de cesse d'affirmer son indépendance vis-à-vis de la France, tant et si bien que depuis un peu plus d'un an, les deux pays ont engagé une revue de leur portefeuille de partenariats qui devrait déboucher « bientôt » sur un séminaire intergouvernemental. Objectif de cette démarche, selon l'Élysée : « S'assurer que les actions de coopération engagées soient en adéquation avec les priorités du nouveau pouvoir sénégalais. »

Au cours de l'entretien, les échanges ont également porté sur la sécurité régionale, l'économie, ainsi que sur les questions mémorielles, en particulier le massacre de Thiaroye.

Concernant le premier point, les deux présidents ont évoqué la menace terroriste qui pèse sur certains États voisins du Sénégal, ainsi que l'absence de « perspectives de transition politique » dans plusieurs pays du Sahel, pour reprendre les mots de la présidence française.

Sur le deuxième point, Emmanuel Macron a affirmé son soutien au dialogue en cours entre Dakar et le FMI jugé crucial pour relancer l'économie du pays et rétablir la confiance dans les milieux d'affaires alors que le Sénégal fait face à une dette importante et qu'il s'est engagé à réduire son déficit public. Un soutien qui intervient malgré des arriérés de paiement pesant sur certaines entreprises françaises, notamment Eiffage, qui réclame 150 millions d'euros au Sénégal pour la construction du Train Express Régional.

À propos du troisième point enfin, bien qu'Emmanuel Macron ait désormais reconnu au nom de la France la tuerie du 1er décembre 1944, des zones d'ombre persistent sur le sujet, notamment concernant son bilan. Assurant que Dakar et Paris étaient d'accord pour approfondir les recherches historiques afin « d'avoir une connaissance la plus précise possible » du massacre - et notamment du nombre de victimes qu'il a fait -, l'Élysée a indiqué qu'une nouvelle mission d'historiens pourrait venir travailler dans les archives françaises.

« Le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats » dans lequel « vous avez toute votre place »

À la suite de cette rencontre, Bassirou Diomaye Faye s'est rendu, dans l'après-midi, aux Rencontres des entrepreneurs de France, dont il était l'invité d'honneur. Organisée cette année au stade parisien de Roland-Garros, la manifestation a été pour lui l'occasion de s'adresser aux entreprises françaises, à un moment où les investissements en provenance de l'Hexagone sont à la baisse au Sénégal - ils sont passés de 60% à 15% seulement des investissements directs étrangers.

Dans ce contexte, le président sénégalais a profité de son discours depuis la tribune du court central Philippe-Chatrier, transformé en grande scène de débats, pour tenter d'inciter les sociétés françaises à inverser la tendance. « Le Sénégal reste un pays ouvert à tous les partenariats et s'évertue à instaurer un environnement des affaires stable, prévisible, propice à la sécurité et à la protection de l'investissement. Vous y avez toute votre place », a-t-il notamment lancé aux patrons français, les enjoignant à un partenariat « délesté des pesanteurs de l'histoire », « novateur » et « bénéfique ». Le Sénégal vous offre un marché en expansion, une stabilité politique reconnue et des opportunités dans les secteurs stratégiques à fort potentiel Bassirou Diomaye Faye, président du Sénégal

Pour achever de les convaincre, Bassirou Diomaye Faye a ensuite insisté sur les atouts de son pays et sur les réformes qui ont été menées par son gouvernement. Fort d'une jeunesse « éduquée, connectée et créative », « le Sénégal avance. Sa croissance est soutenue, portée par le secteur énergétique. Dans le même temps, nous avons entrepris une gestion rigoureuse de nos finances publiques », a-t-il encore déclaré, alors que la révision des codes des investissements, des douanes et des impôts est en cours à Dakar.