Kenya: Charnier découvert au pays - De possibles connexions avec le culte de Shakahola

Au Kenya, cinq nouveaux corps ont été exhumés hier, mercredi 27 août, à Kwa Binzaro, petit village de la côte kényane, selon l'organisation des droits de l'homme « Vocal Africa ». Cela porte à 24 le nombre de dépouilles trouvées en cinq jours de recherches. Des fosses communes ont été découvertes il y a dix jours par la police, qui soupçonne une nouvelle secte. Selon des documents exclusifs, que RFI a pu se procurer, la connexion avec le culte de Shakahola (plusieurs centaines de corps retrouvés en 2023) semble de plus en plus claire.

Dans une déclaration sous serment, soumise à la cour de Malindi, le 22 août, Alfred Mwatika, de la police anti-terroriste, révèle que les 11 suspects arrêtés sont des adeptes du pasteur Paul Mackenzie et ont séjourné à Shakahola.

C'est dans cette forêt, qui jouxte Kwa Binzaro, que plus de 450 corps ont été retrouvés en 2023. Des adeptes de l'Eglise internationale de la Bonne nouvelle de Paul Mackenzie, qui prêchait un jeûne absolu pour rejoindre Jésus. Le pasteur et près de 90 complices, sont actuellement jugés notamment pour terrorisme.

L'analyse des portables des suspects donne de premiers détails sur leur organisation. D'abord, selon l'inspecteur Alfred Mwatika, ils voyageaient à travers le Kenya pour recruter des fidèles. « Les suspects disposaient de fonds [...] pour louer des maisons à Malindi [NDLR : sur la côte] afin d'héberger leurs victimes avant de rejoindre Kwa Binzaro » peut-on lire dans la déclaration. Une fois dans le village, les adeptes étaient enfermés dans des maisons et affamés, selon les premières enquêtes.

La police s'inquiète notamment du sort des enfants de certains suspects, qui restent introuvables. Les enquêteurs redoutent que leurs dépouilles reposent à Kwa Binzaro.