Kenya: Nouveau charnier - Après Shakahola en 2023, qu'est-ce qui a été fait, interroge la société civile ?

29 Août 2025
Radio France Internationale

Au Kenya, les fouilles se poursuivent dans le village de Kwa Binzaro, à l'Est du pays. Plus d'une trentaine de dépouilles ont été retrouvées. D'après les premières enquêtes, ce seraient les corps de fidèles d'une secte, probablement morts de faim. Kwa Binzaro se trouve près de la forêt de Shakahola, là où plus de 450 corps avaient été retrouvés il y a deux ans. Le cauchemar recommence donc et soulève l'indignation de la population.

« Chaque tombe creusée aujourd'hui est la preuve du manquement de l'État à son devoir » s'indigne Hussein Khalid, président de l'ONG Vocal Africa. Dans une tribune publiée dans le quotidien The Star, il reproche notamment aux autorités d'avoir adopté une position sécuritaire après l'affaire de Shakahola, plutôt que « de donner aux anciens, aux groupes de la société civile et aux chefs locaux les moyens d'agir comme première ligne de défense contre les activités sectaires. »

Une approche sécuritaire dont il remet en cause l'efficacité, puisque Paul Mackenzie, le pasteur de cette Église internationale de Bonne Nouvelle -- qui prêchait un jeûne extrême pour rejoindre Jésus et est actuellement jugé - serait entré en contact avec les suspects arrêtés dans l'affaire de Kwa Binzaro, depuis sa cellule de prison.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Se pose également la question de l'encadrement des cultes religieux. Après Shakahola, une loi pour leur régulation avait été proposée par le Parlement, en 2023. Un an plus tard, sous pression de certaines églises, le texte a été retiré des débats.

« Quelques-unes de ces églises évangélistes sont de véritables puissances économiques, explique Stephen Akaranga, professeur en phénoménologie religieuse, à l'université de Nairobi. Elles rassemblent aussi des millions de fidèles, aucun politique ne veut se les mettre à dos » conclut-il.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.