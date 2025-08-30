Afrique: CHAN 2025 - Le Maroc terrasse Madagascar (3-2) et remporte son troisième titre

Les joueurs marocains étaient attendus parmi les favoris de ce CHAN 2025, et n'ont pas déçu. Indomptables, les Lions de l'Atlas ont remporté la finale de la compétition face à Madagascar (3-2), à Nairobi. Le Maroc devient la première nation à remporter trois fois la compétition.

Pour la finale de ce CHAN 2025, David rencontrait Goliath. Madagascar, qui participait pour la seconde fois de son histoire à la compétition n'avait jamais fait mieux qu'une demi-finale. Le Maroc, de son côté, était la nation la plus titrée du CHAN avec la République démocratique du Congo (RDC), fort de deux sacres à son palmarès (2018, 2020). Peu de personnes attendaient les Malgaches aussi loin dans la compétition, mais leur exploit contre le Kenya, pays hôte et l'un des favoris de la compétition, a commencé à attirer l'attention sur eux. « Madagascar est une équipe solide. Si elle est en finale, c'est qu'elle le mérite amplement parce qu'aucune équipe n'atteint la finale par hasard », avait déclaré Tarik Sektioui, le sélectionneur du Maroc.

Dans un Moi International Sports Centre de Nairobi chauffé à bloc, les Lions de l'Atlas ont ouvert les hostilités devant un public qui leur était majoritairement acquis. Oussama Lamlioui, héros du Maroc et auteur du seul but contre la Tanzanie en quarts de finale (1-0), a failli faire basculer le match dès la première minute de jeu. Bien lancé dans la surface adverse et laissé en face à face avec le gardien, il a échoué à cadrer sa frappe.

Un éclair de génie malgache contre le sens du jeu

Poussés par leurs supporters, les Marocains ont continué d'étouffer la défense malgache, mais se sont fait avoir sur la première offensive des Barea. Felicité Manohantsoa a ouvert le score sur une magnifique demi-volée lointaine, qui a totalement surpris le portier marocain (9').

S'en sont suivies de longues minutes où aucune des deux équipes n'a réellement réussi à dominer son adversaire et à se montrer dangereuse. Jusqu'à la 27e minute de jeu, où le Marocain Khalid Baba a pu centrer dans la surface adverse et déposer le ballon sur la tête de Youssef Mehri, meilleur passeur de la compétition, qui a inscrit son premier but du tournoi.

Cette égalisation a fait basculer cette première période. Les attaques marocaines se sont enchaînées, ne laissant pas les Barea respirer. Le mur malgache a fini par céder une seconde fois, grâce à Lamlioui, qui a bien contrôlé le ballon dans la surface et l'a poussé au fond des filets (44'). Il s'agit de son cinquième but dans ce CHAN, qui renforce son statut de meilleur buteur de la compétition.

Les Lions de l'Atlas rugissent une nouvelle fois

À l'entame de la seconde mi-temps, les Barea ont tenté de se montrer plus offensifs pour recoler au score. Ils peinent cependant à construire leurs actions, et se retrouvent parfois à tenter des frappes lointaines désespérées, faute de solutions, mais n'ont pas la même réussite que Felicité Manohantsoa en première mi-temps. Leurs efforts ont toutefois fini par être récompensés : grâce à un ballon subtilement dévié de la tête par son coéquipier, Toky Rakotondraibe est parvenu à tromper le gardien marocain et à remettre les compteurs à zéro (68').

Ce but a fait office d'électrochoc pour les Lions de l'Atlas, qui ont retrouvé la fougue de la première mi-temps. L'homme de cette finale, et peut-être même de tout le tournoi, est venu inscrire l'un des plus beaux buts de ce CHAN. Inspiré, l'attaquant du RS Berkane a tenté une frappe très lointaine qui a lobé le gardien malgache (81'). Un but sublime, qui a permis aux Marocains de s'assurer la victoire.

Avec cette victoire, les Lions de l'Atlas privent les Malgaches d'un premier sacre, et s'adjugent une troisième couronne historique. Le Maroc confirme une nouvelle fois son statut de géant du football africain.