Congo-Brazzaville: Les candidats

31 Août 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

À mesure que l'on approche de la présidentielle de mars prochain, le tableau des potentiels candidats se précise. Souvent, en pareille circonstance, se pose pour l'opposition le problème de la pléthore de prétendants à ce rendez-vous majeur de la vie politique nationale. Il n'est pas certain que les calculs changeront cette fois au regard des annonces déjà enregistrées.

Depuis quelque temps, avec ou sans l'aval des formations politiques auxquelles ils appartiennent, beaucoup de dirigerants ont pris d'assaut la radio, la télévision, la presse écrite et digitale pour porter aux yeux de l'opinion ce qui s'apparente à la « bonne » nouvelle : ils sont partants pour 2026. Et si l'on comprend bien, le compteur pourra exploser avant même que l'administration électorale ne mette au point le processus des préparatifs.

Au demeurant, dans les semaines à venir, disons avant la fin de l'année en cours, une sorte de branle-bas s'enclenchera au sein des états-majors politiques avec pour ligne de mire le scrutin présidentiel des 17 et 22 mars 2026. Face au candidat de la majorité, qui pourrait être connu durant le congrès ordinaire du Parti congolais du travail (locomotive de cette famille), sans nul doute le président sortant, se présenteront à n'en point douter un peu plus d'une demi-dizaine de concurrents.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« Projet de société » contre « projet de société », les hommes et les femmes (on ne sait pas s'il y aura des candidates) autorisés à se présenter profiteront des deux semaines de la campagne électorale pour en vulgariser les grandes lignes. Les professionnels des médias, dont l'une des missions sera de rendre compte de cette « grande » actualité, verront si les défis auxquels la nation congolaise est confrontée sont bel et bien pris en compte par les postulants au poste suprême. Le peuple-électeur tranchera, on l'espère dans un climat apaisé.

Lire l'article original sur Les Dépêches de Brazzaville.

Tagged:
Copyright © 2025 Les Dépêches de Brazzaville. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.