Congo-Brazzaville: La révision des listes électorales a été lancée en vue de la présidentielle

Dans la perspective de l'élection présidentielle prévue dans le pays en mars 2026, le Congo-Brazzaville a lancé lundi 1er septembre la révision de ses listes électorales, comme en témoigne les banderoles annonçant l'opération affichées un peu partout dans la capitale.

Si, à la mairie de Bacongo, le deuxième arrondissement de Brazzaville, les tableaux sur lesquels les listes sont normalement affichées sont encore vierges à la mi-journée et l'heure à la mise en place de la commission, deux agents qui s'y trouvent tiennent toutefois à insister sur l'importance d'une telle révision : « On doit y procéder pour informer tout le monde, afin que chacun sache qu'il y aura bel et bien une élection présidentielle en 2026 », affirme ainsi l'un d'entre d'eux. « Il faut que le nom [de chaque citoyen] figure sur les listes pour que chacun puisse voter. S'il n'y est pas, c'est impossible » , ajoute son acolyte.

Une révision salutaire pour la transparence du scrutin

Dans le premier arrondissement, à Makélékélé, les listes sont ici déjà affichées. Laurent Edgard Bassoukissa, le maire qui préside la commission de révision des listes, a tout mis en place. « Nous avons pris les dispositions nécessaires pour faire savoir aux populations que l'opération commençait aujourd'hui. Les chefs de quartier ont passé le message par mégaphone et par l'intermédiaire des crieurs », raconte celui-ci.

En tant qu'électeur, Dieu-Merci loue le bienfondé de cette révision : « Il s'agit d'un état des lieux salutaire pour faire le point sur les électeurs décédés, afin que la prochaine échéance électorale se déroule en toute transparence », analyse-t-il.

Lors de la dernière élection présidentielle organisée en République du Congo, en 2021, le pays comptait plus de 2,645 millions d'électeurs. Les Congolais ont jusqu'au 30 octobre prochain pour s'assurer qu'ils sont bien inscrits sur les listes électorales.