Afrique: L'Égypte accueille pour la première fois une réunion officielle du G20

Le président Cyril Ramaphosa prononce le discours d'ouverture officiel de la première réunion des ministres des Finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 au Centre international des congrès du Cap. (archive)
1 Septembre 2025
La réunion du groupe de travail du G20 sur la sécurité alimentaire s'ouvre ce lundi 1er septembre pour trois jours au Caire avec, au menu, la sécurité alimentaire. C'est la première fois qu'une réunion officielle de ce type est organisée dans un pays non-membre qui plus est sur le continent africain.

L'Égypte n'est pas membre du G20, mais est souvent présente aux réunions en tant que pays invité. C'est ainsi qu'elle a pu obtenir l'organisation de ce sommet de trois jours. Le pays a passé un accord avec le président sud-africain du G20, le ministre des Affaires étrangères, Ronald Lamola. Cette décision a été approuvée par les membres pendant la dernière réunion des sherpas, les représentants personnels des membres du G20 en juin dernier.

Les discussions qui commencent ce lundi porteront sur un thème qui concerne largement le continent puisqu'il sera question de sécurité alimentaire. Seront présents des représentants des pays membres, des hauts fonctionnaires des ministères concernés comme l'agriculture ou le développement et des organisations internationales.

Les rencontres se multiplient sur le continent africain alors qu'on approche des 100 derniers jours de la présidence de l'Afrique du Sud du G20. Une réunion officielle sur l'agriculture et l'industrie doit aussi avoir lieu au Nigeria dans les mois prochains. Le pays n'est pas membre, mais est candidat à le devenir. Il est soutenu par l'Afrique du Sud. Ces travaux préparatoires vont donner le ton de la déclaration des dirigeants du G20 à Johannesburg qui sera axée sur le thème « Solidarité, égalité et durabilité ».

C'est en tout cas un sommet inédit en Afrique, alors que le continent concentre les crises les plus graves : un Africain sur cinq souffre de la faim, soit plus de 300 millions de personnes selon la FAO. Mais l'organisation des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation s'inquiète du désengagement de l'aide internationale et redoute que les annonces ne soient pas à la hauteur de l'urgence.

