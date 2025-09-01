Afrique: Bénin en marche, Cameroun en palabres

Pendant qu'au Cameroun les jeunes s'écharpent pour savoir quelle tribu est la plus "authentique" et que les vieux s'accrochent au pouvoir comme si c'était une chaise collée à la glu le Bénin aligne ses pions. Talon avait promis, il a tenu.

Romuald Wadagni, 49 ans (il en paraît 39), monsieur chiffres et résultats, devient le choix du parti au pouvoir pour 2026. L'homme qui a déjà redonné du crédit (au sens propre et figuré) à son pays sur les marchés financiers.

Ici, pas de palabres sur l'ethnie du candidat, pas de discours creux : juste un ministre qui parle le langage des agences de notation et des investisseurs. Pendant qu'on discute de chefferies ailleurs, lui discute avec le FMI.

Pendant qu'au Cameroun, on continue de débattre de qui est Bamiléké, Béti ou Douala...

Pendant que chez nous les vieux tiennent le volant comme un taxi déglingué de Mokolo...

À Cotonou, ils confient les clés à un technocrate.

Moralité ?

Il y a des pays qui avancent... et d'autres qui discutent encore du point de départ.