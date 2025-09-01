Afrique: Bénin en marche, Cameroun en palabres

31 Août 2025
Camer.be (Bruxelles)
Par Alex SIEWE

Pendant qu'au Cameroun les jeunes s'écharpent pour savoir quelle tribu est la plus "authentique" et que les vieux s'accrochent au pouvoir comme si c'était une chaise collée à la glu le Bénin aligne ses pions. Talon avait promis, il a tenu.

Romuald Wadagni, 49 ans (il en paraît 39), monsieur chiffres et résultats, devient le choix du parti au pouvoir pour 2026. L'homme qui a déjà redonné du crédit (au sens propre et figuré) à son pays sur les marchés financiers.

Ici, pas de palabres sur l'ethnie du candidat, pas de discours creux : juste un ministre qui parle le langage des agences de notation et des investisseurs. Pendant qu'on discute de chefferies ailleurs, lui discute avec le FMI.

Pendant qu'au Cameroun, on continue de débattre de qui est Bamiléké, Béti ou Douala...

Pendant que chez nous les vieux tiennent le volant comme un taxi déglingué de Mokolo...

À Cotonou, ils confient les clés à un technocrate.

Moralité ?

Il y a des pays qui avancent... et d'autres qui discutent encore du point de départ.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.