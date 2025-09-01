Afrique: Sidy Ould Tah prend les rênes de la BAD - Une nouvelle ère pour le développement africain

Ce 1er Septembre 2025, Dr Sidy Ould Tah, 9ème Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement (BAD), a officiellement pris fonction à Abidjan, capitale économique de la Côte d’Ivoire.

La cérémonie de prestation a rassemblé plusieurs personnalités, dont les présidents de la République de Côte d'Ivoire, SEM Alassane Ouattara, de la Mauritanie, SEM Mohamed Ould Ghazouani ainsi que le président sortant de la BAD, Akinwumi Adesina, et son prédécesseur Donald Kaberuka, aux côtés de nombreux dignitaires africains.

Ce moment spécifique a donné l'opportunité au nouveau Président de la BAD de prendre en compte les nombreux défis qu'il devra affronter.

Un mandat sous le signe des défis continentaux

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Je ne me fais pas d’illusion sur les multiples défis auxquels fait face notre continent. Les incertitudes liées au bouleversement géopolitique, la remise en cause du multilatéralisme, la réduction de l’aide publique au développement, le poids pesant de la dette de nos pays, l’impact négatif du changement climatique et le grand retard accusé dans l’atteinte des Objectifs du Développement Durable n’en sont que quelques exemples », a-t-il déclaré.

D'après lui, un élément majeur qui structure le discours sur le développement est l'importance de la paix. Ainsi, il devient impératif de réévaluer rapidement leurs plans d'investissement pour y intégrer une dimension dédiée à l'investissement pour la paix. Car, « Il n’y a pas d’investissement sans la paix, il n’y a pas de paix sans développement », a soutenu le nouveau patron de la BAD.

C’est pourquoi le Dr Tah s’engage à tout faire pour que la BAD apporte une contribution significative et éclairée aux changements souhaités de paradigme dans cette sphère tout en étant confiant que le continent africain continuera à faire preuve de résilience comme « il l’a déjà démontré lors d’épisodes difficiles comme la crise financière de 2008-2009 et puis récemment avec la pandémie COVID-19 ».

Une vision panafricaine inspirée des quatre points cardinaux

Dans sa déclaration, il n’a pas manqué de faire un clin d’œil à la jeunesse africaine. « L’Afrique nous regarde, la jeunesse nous attend, le temps est à l’action », tels sont ses propos. Il a pris l’exemple d’une citation de Nelson Mandela qui disait : « j’ai découvert un secret après avoir grimpé une grande colline, on se rend compte qu’il y a encore beaucoup d’autres collines à grimper ».

À l’en croire, cette sagesse ne peut pas être plus pertinente qu’aujourd’hui. C’est pourquoi, dans la préparation de son programme, le Dr Sidy Ould Tah estime qu’il parle des quatre points cardinaux de son mandat.

Pour lui, il représente non seulement une structure pour l’action mais aussi une métaphore pour leur voyage. « L’Afrique doit regarder vers le Nord, vers le Sud, vers l’Est et vers l’Ouest. Il ne s’agit pas d’imiter mais de tirer sagesse et force de toutes les directions tout en définissant sa propre trajectoire », a déclaré le nouveau Président du Groupe de la Banque Africaine de Développement.

Cette cérémonie d’investiture a également permis au Dr Tah d’exprimer sa profonde gratitude à plusieurs personnalités et institutions ayant contribué à son élection et à la réussite du processus.

Il a d’abord tenu à adresser ses remerciements au Président Alassane Ouattara, saluant son soutien constant et son attachement à la coopération panafricaine. « À travers votre auguste personne, c’est à l’ensemble des autorités ivoiriennes et au peuple frère de Côte d’Ivoire que je souhaite exprimer ma reconnaissance. Les marques d’attention dont j’ai été l’objet m’ont fait me sentir pleinement l’un des vôtres », a-t-il affirmé.

Hommages, remerciements et reconnaissance

Le président nouvellement élu a ensuite exprimé sa profonde reconnaissance au Président Mohamed Ould Ghazouani, pour la confiance placée en sa personne et l’engagement indéfectible ayant conduit à l’éclatante victoire du 29 mai dernier. « Votre leadership a permis de mobiliser la Nation mauritanienne dans toutes ses composantes, dans un élan de solidarité nationale rarement égalé », a-t-il souligné.

Il a salué la mobilisation exceptionnelle de la Mauritanie (autorités gouvernementales, leaders traditionnels et religieux, société civile, secteur privé, médias) et a remercié l’ensemble des pays amis pour leur soutien à la candidature mauritanienne. « L’aura du Président Ghazouani sur la scène africaine et internationale a été un atout déterminant dans ce succès. »

À l’adresse des gouverneurs de la BAD, il a exprimé sa gratitude pour la confiance accordée. Conscient des responsabilités que cela implique, il a pris l’engagement solennel de travailler « en étroite collaboration, dans un esprit de concertation et de collégialité, pour poursuivre notre mission commune : bâtir une Afrique robuste et prospère. »

Il n’a pas manqué de rendre hommage à ses prédécesseurs à la tête de la BAD, qui ont chacun, selon lui, « contribué à l’unification et à la consolidation » de l'institution. Il a salué particulièrement les présidents Akinwumi Adesina et Donald Kaberuka.

« Cher Akin, votre passion pour une Afrique prospère et respectée vous a valu le titre d'« Africa Optimist in Chief ». Quant à vous, cher Donald, je me souviens de vos réalisations majeures en matière d’infrastructures, et de votre rôle décisif dans la gestion de la crise de 2008-2009 », a-t-il affirmé.

Enfin, le nouveau président de la BAD a adressé un mot aux autres candidats à la présidence : « Vos idées, vos propositions, vos convictions sont des contributions précieuses. Je m’en inspirerai tout au long de mon mandat. »