Le président de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, salue la décennie de partenariat et de progrès transformateurs impulsée par M. Adesina

M. Akinwumi A. Adesina a conclu son mandat de dix ans en tant que 8e président du Groupe de la Banque africaine de développement par une visite en République de Djibouti, où il a rencontré le chef de l'État, M. Ismaïl Omar Guelleh.

Le président Guelleh a salué M. Adesina pour sa vision et son engagement sans faille en faveur du développement de l'Afrique.

« Nous vous sommes reconnaissants. Vous nous avez montré ce qu'une Afrique digne peut accomplir avec de la volonté et de la détermination. Vous avez propulsé l'Afrique sur la scène internationale, et notre collaboration avec vous nous a ouvert de nouvelles perspectives sur notre développement », a déclaré le président djiboutien.

M. Adesina a remercié M. Guelleh pour son partenariat avec la Banque, qui a permis d'importantes avancées en matière de développement dans les domaines de l'énergie, de l'agriculture, des transports, de l'eau et de l'assainissement, ainsi que dans la lutte contre la pandémie de Covid-19.

« Ce fut un honneur de travailler aux côtés de votre gouvernement pour soutenir le développement durable et la paix. Votre sagesse nous a permis d'accomplir de grandes choses, et j'en suis très fier », a affirmé M. Adesina.

Depuis l'approbation de son premier projet à Djibouti en 1975, la Banque a investi plus de 528 millions de dollars dans plus de 60 projets. Sous la présidence de M. Adesina (2015-2025), quelque 110 millions de dollars ont été investis dans l'intégration régionale, la résilience structurelle, la transition énergétique et l'inclusion sociale.

Le président de la Banque africaine de développement a souligné plusieurs projets transformateurs mis en oeuvre sous son mandat, notamment le terminal à conteneurs de Doraleh et d'autres corridors de transport qui renforcent la position de Djibouti en tant que plaque tournante logistique régionale, ainsi que le projet de résilience à la sécheresse et de moyens de subsistance durables, qui a amélioré la sécurité alimentaire et renforcé la résilience des communautés touchées par la sécheresse.

M. Adesina a également cité les lignes d'interconnexion Éthiopie-Djibouti, qui réduisent le coût et accroissent la disponibilité d'un accès fiable à l'électricité. Le projet d'approvisionnement en eau et d'assainissement dans les zones rurales de Tadjoura, Arta et Ali Sabieh fournit de l'eau potable à 660 000 personnes et à plus de 350 000 têtes de bétail, ainsi qu'un accès à l'assainissement à près de 9 000 personnes.

Pendant la pandémie de Covid-19, la Banque a aidé Djibouti à réaliser 1,5 million de tests et a permis à environ 75 000 personnes vulnérables de bénéficier de transferts en espèces afin d'atténuer les effets socio-économiques négatifs du virus.

À travers ces projets, entre autres, les investissements de la Banque à Djibouti ont soutenu l'autonomisation des jeunes et des femmes grâce à des programmes d'entrepreneuriat, d'alphabétisation et d'accès au financement.

La Banque africaine de développement a aidé Djibouti à améliorer sa gouvernance, à gérer sa dette publique et à renforcer sa préparation aux crises. Ces contributions s'inscrivent dans le droit fil de la « Vision Djibouti 2035 », qui vise à garantir une croissance durable et inclusive.

« La caravane doit poursuivre sa route », a exhorté le président Guelleh. Avant d'ajouter : « Nous avons travaillé dur pour obtenir notre indépendance et trouver notre place dans le monde. Avec des partenaires comme la Banque africaine de développement, nous savons que notre voyage est sûr. »

Alors que son mandat touche à sa fin, M. Adesina a réaffirmé sa fierté du chemin parcouru avec Djibouti : « Je vous remercie de la confiance que vous avez accordée à la Banque. Nos efforts conjoints montrent que l'avenir de l'Afrique est prometteur lorsque nous travaillons ensemble avec détermination et dans l'unité. »