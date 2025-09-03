Sénégal: JOJ Dakar 2026 - Lancement du concours pour la face avant de la médaille

2 Septembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le Comité international olympique (CIO) a lancé, mardi, le concours de création de la face avant de la médaille des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, a appris l'APS auprès de cette institution.

"Esprits créatifs et fans des Jeux partout dans le monde, le moment est venu d'écrire une page de l'histoire olympique. Vous avez désormais la possibilité de créer l'un des symboles les plus puissants des Jeux en concevant l'avers de la médaille des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026", écrit le CIO dans un message.

Selon le Comité international olympique, le motif retenu figurera sur les médailles remises aux athlètes qui monteront sur le podium au Sénégal.

"Les projets peuvent être envoyés du 2 septembre au 7 octobre 2025 via une plateforme spécifique sur le site web olympics.com", renseigne la même source.

Prévus du 31 octobre au 13 novembre 2026, les Jeux olympiques de la jeunesse vont se tenir pour la première fois sur le continent africain.

La quatrième édition va se dérouler à Dakar, Saly et Diamniadio, à travers le slogan "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".

Environ 2.700 athlètes sont attendus pour les JOJ Dakar 2026.

Plus d'une vingtaine de disciplines allant de l'athlétisme à la natation, en passant par le skateboard, le judo, la voile, le beach-volley, le rugby à 7 ou encore l'escrime, figurent au programme des JOJ Dakar 2026.

Le breaking (danse urbaine), le baseball 5, le triathlon ou encore le wushu, illustrent la volonté d'inclure des disciplines modernes et variées.

