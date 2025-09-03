Afrique: JOJ Dakar 2026 – Le CIO lance le concours de la conception de l'avers de la médaille

Le Comité International Olympique (CIO) a lancé le concours de conception de l'avers de la médaille des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) de Dakar 2026, a annoncé un communiqué de l’organisation reçu à notre rédaction ce 3 septembre.

D’après le CIO, le motif retenu figurera sur les médailles remises aux athlètes qui monteront sur le podium au Sénégal. À cet effet, une plateforme spécifique est disponible afin d’envoyer les projets du 2 septembre au 7 octobre.

Selon la même source, les candidat(e)s auront également accès à une boîte à outils pour la création des médailles contenant des prescriptions techniques, des lignes directrices ainsi que le règlement. Les propositions seront jugées sur la base de cinq critères tels que la créativité, l'originalité, la pertinence par rapport au récit des JOJ, la faisabilité et la description écrite.

Il faut noter que la créativité et l’esprit d’ouverture seront des atouts majeurs pour séduire le jury composé du président de la commission de coordination du Comité International Olympique (CIO) pour Dakar 2026, Humphrey Kayange OLY, du gagnant du concours de création des médailles de Gangwon 2024, de l'ambassadeur de Dakar 2026, Elzo Jamdong, entre autres. Ils examineront les motifs proposés, en établissant un classement et en faisant part de ses recommandations à la commission exécutive du CIO pour approbation.

Ainsi, « le revers de la médaille sera conçu par le comité d'organisation de Dakar 2026 et intégrera des éléments de la culture sénégalaise ainsi que l'emblème des JOJ », indique le communiqué. Cette opportunité témoigne du pouvoir de transformation qu’ont l’art et le sport dans la vie des acteurs du milieu sportif.

Pour Dante Akira, créateur de l’avers de la médaille des JOJ de Gangwon 2024, en Corée, « énormément de choses ont changé depuis Gangwon. Le concours de création de médailles m'a ouvert de nombreux débouchés, en particulier professionnels. Mais je pense que le changement le plus important a été intérieur. J'ai pu prendre toute la mesure du pouvoir de transformation qu'ont l'art et le sport ».

Se remémorant les JOJ de Gangwon 2024, il a ajouté : « Je pense que le souvenir le plus marquant a été de voir la remise de la toute première médaille. J'avais imaginé cette scène pendant toute une année, et lorsqu'elle s'est enfin produite, ce fut un moment très, très émouvant. »

Pour rappel, la quatrième édition des Jeux Olympiques de la Jeunesse 2026 se tiendra à Dakar, marquant ainsi la première fois que cet événement aura lieu sur le continent africain. Les compétitions s'étendront sur deux semaines, du 31 octobre au 13 novembre, et rassembleront les meilleurs jeunes athlètes du monde (âgés de 17 ans au maximum). Les Jeux se dérouleront sur trois sites hôtes : Dakar, Diamniadio et Saly.