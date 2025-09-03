Wadagni–Talata - Un ticket rassembleur, symbole d'équilibre et de modernité

La désignation du duo Romuald Wadagni et Mariam Chabi Talata comme candidats de la majorité présidentielle pour 2026 marque une étape inédite dans la vie politique béninoise. Le message est clair : le Bénin assume la continuité des réformes engagées, mais choisit aussi d’incarner la modernité et l’ouverture.

À seulement 48 ans, Wadagni appartient à une nouvelle génération de dirigeants africains. Technocrate brillant, fin connaisseur des arènes financières internationales, il parle le langage de son temps : digitalisation, attractivité des investissements, innovation économique. Sa jeunesse et son parcours le rapprochent d’une population dont plus de la moitié a moins de 25 ans.

À ses côtés, Mariam Chabi Talata illustre un autre signe de modernité : celui de la place des femmes dans la vie politique. Première vice-présidente de l’histoire du Bénin, elle s’impose comme une figure respectée et rassembleuse, garante de l’équilibre entre les régions du pays. Son rôle au sein du ticket confirme que le Bénin fait partie des nations africaines qui osent briser le plafond de verre en donnant aux femmes un rôle central dans la conduite de l’État.

Ensemble, Wadagni et Talata forment un ticket inédit, où jeunesse et expérience, technocratie et enracinement, masculin et féminin s’unissent pour projeter une vision claire : celle d’un Bénin fort, moderne et inclusif.