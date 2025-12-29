Neemba Burkina a organisé, en son sein, la présentation officielle des médailles de Zan Alfred Bady, athlète burkinabè de haut niveau en powerlifting, récemment sacré lors des 9ᵉ Championnats du monde de powerlifting, tenus le 5 décembre 2025 à Moscou (Russie).

Cette cérémonie constitue un temps fort de reconnaissance d’une performance sportive de rang mondial et s’inscrit dans une dynamique de valorisation des talents burkinabè qui contribuent au rayonnement du Burkina Faso sur la scène internationale.

Surnommé « Le Caterpillar », Zan Alfred Bady s’est illustré en soulevant 240 kg au développé-couché, décrochant une médaille d’or et établissant un nouveau record du monde dans sa catégorie. Il a confirmé son niveau d’excellence en remportant deux autres médailles d’or, notamment en curl biceps, réalisant ainsi un triplé d’or et un double titre mondial consécutif au développé-couché.

Une réussite individuelle au service d’une dynamique collective et de l’image du Burkina Faso

Au-delà de la performance sportive, la présentation des médailles vise à inscrire la réussite du champion dans une dynamique collective, en mettant en lumière les valeurs de discipline, d’exigence, de résilience et d’engagement qui fondent aussi bien la performance sportive que la performance industrielle du Groupe.

À travers les exploits de Zan Alfred Bady, c’est aussi l’image d’un Burkina Faso capable de produire des talents d’excellence, compétitifs au plus haut niveau mondial, qui est mise en avant.

« Ces médailles sont le fruit d’un travail de longue haleine, fondé sur la discipline et la rigueur. Être honoré aujourd’hui au Burkina Faso est une source de fierté et de motivation pour continuer à viser l’excellence », souligne le champion Zan Alfred BADY.

Cette convergence de valeurs trouve un écho naturel dans l’ADN de Neemba Burkina, filiale du Groupe Neemba, concessionnaire officiel Caterpillar en Afrique de l’Ouest depuis plus de 90 ans, dont la vision repose sur une performance construite dans la durée, la maîtrise technique et l’exigence opérationnelle.

« La réussite de Zan Alfred Bady illustre parfaitement la vision que porte Neemba : une excellence bâtie dans la durée, fondée sur la discipline, la rigueur et la constance », souligne Eric Jean Noël ZOURE, Directeur Régional de Neemba pour le Burkina, le Mali et le Niger.

« En honorant ce champion, nous célébrons non seulement une performance sportive exceptionnelle, mais aussi une trajectoire qui contribue au rayonnement du Burkina Faso à l’international et incarne les valeurs que nous défendons au quotidien dans nos activités industrielles », ajoute-t-il.

Promouvoir l’excellence humaine durable

En accompagnant Zan Alfred Bady, Neemba Burkina réaffirme son attachement à la promotion des talents burkinabè et à une excellence humaine durable, inspirante pour les collaborateurs, les jeunes générations et l’ensemble de l’écosystème local.

Cette initiative s’inscrit dans la volonté de Neemba Burkina, et plus largement du Groupe Neemba, de contribuer à son échelle, à l’élévation collective et au développement d’une image forte, positive et ambitieuse du Burkina Faso et de l’Afrique de l’Ouest à l’international.

A propos de Neemba

Neemba est un groupe industriel panafricain, concessionnaire officiel Caterpillar depuis 1932. Fort de plus de 90 ans de partenariat avec la marque, le Groupe s’appuie sur un réseau de plus de 2 500 collaborateurs répartis dans 11 pays d’Afrique de l’Ouest : Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gambie, Guinée, Guinée-Bissau, Mali, Mauritanie, Niger, Sénégal et Togo.

Neemba intervient dans les secteurs de la construction et des infrastructures, des mines, de l’énergie et des équipements industriels, en proposant une gamme complète de solutions : vente et location d’équipements neufs ou d’occasion, pièces de rechange d’origine, services techniques, formation, ainsi que des solutions de financement adaptées aux besoins de ses clients.

Guidé par une approche centrée sur le client, Neemba accompagne durablement les acteurs publics et privés dans la réalisation de leurs projets stratégiques et dans le développement des grandes infrastructures du continent africain.

