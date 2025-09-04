Cote d'Ivoire: La compagnie nationale ivoirienne d'aviation lance sa ligne Abidjan-Paris avec un nouvel Airbus

4 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Bineta Diagne

En Côte d'Ivoire, les autorités ivoiriennes ont réceptionné, jeudi 4 septembre, le premier de ses deux Airbus A330-900. Cet appareil marque une étape importante pour la compagnie nationale Air Côte d'Ivoire, qui inaugurera dès le 1eᣴ octobre 2025 sa première desserte long-courrier vers Paris. Une avancée qui reflète le dynamisme du marché aérien ivoirien.

Cette arrivée intervient après plusieurs mois de discussions autour des accords aériens entre la Côte d'Ivoire et la France. Jusqu'ici, la liaison Abidjan-Paris était exclusivement assurée par Air France et Corsair, avec un total de 28 vols hebdomadaires.

Prochainement, Air Côte d'Ivoire proposera un vol quotidien. « La ligne Abidjan-Paris connait une croissance annuelle de 4 à 7 %. Il y a de place », explique Ahmed Coulibaly, le directeur général des transports aériens.

La compagnie ivoirienne a bénéficié d'investissements conséquents de l'État ivoirien, actionnaire majoritaire : « fin 2024, le capital d'Air Côte d'Ivoire est passé de 130 à 190 milliards de CFA (entre 198 et 290 millions d'euros) », précise Ahmed Coulibaly.

Réactions des concurrents

Les concurrents saluent l'arrivée de cette compagnie sur cette desserte : « la concurrence a du bon (...) elle stimule l'offre aérienne » affirme la compagnie Corsair.

Mais le défi reste la cohérence des tarifs pratiqués. « Les prix des billets Air CI sont déjà chers dans la sous-région, relève un acteur du secteur : un billet coûte par exemple, près de 400 000 francs CFA (soit 600 euros) pour un trajet Abidjan-Dakar, quels seront donc leurs tarifs sur Paris ? », s'interroge cette source

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

