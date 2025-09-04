Cote d'Ivoire: Transport aérien - Le nouveau airbus A330-900 Neo d'Air Côte d'Ivoire réceptionné

La compagnie de transport aérien Air Côte d'Ivoire a procédé le mercredi 3 septembre 2025, au siège de Airbus à Blagnac, à Toulouse en France, à la réception du premier des deux airbus A330-900 Neo pour le lancement de ses vols internationaux. Ainsi, la liaison Abidjan-Paris sera officiellement inauguré au cours de ce mois de septembre.

La remise de l'engin a eu lieu en présence de la Première dame Dominique Ouattara, marraine de l'événement, des ministres des Transports Amadou Koné ; de la Communication et des Médias, Amadou Coulibaly, et de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarck, ainsi que des responsables d'Air Côte d'Ivoire, d'Airbus et de Rolls-Royce.

La Première dame a salué l'engagement du ministre des Transports, Amadou Koné, en faveur de la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, visant à développer l'aviation ivoirienne.

« La Côte d'Ivoire est un hub sur le continent. Cette nouvelle ligne aérienne vise à renforcer l'accessibilité de notre pays et à faciliter les déplacements vers les autres continents. Elle ouvre de nombreuses opportunités, notamment pour nos jeunes entrepreneurs », dit-elle. Avant de saluer le dévouement et le professionnalisme du général Abdoulaye Coulibaly, président du conseil d'administration et Laurent Loukou, directeur général d'Air Côte d'Ivoire.

Selon le ministre des Transports, Amadou Koné, Air Côte d'Ivoire est désormais leader en Afrique de l'Ouest avec plus de 7 millions de passagers transportés depuis 2012. Ainsi, l'acquisition de deux airbus A330-900 Neo permettra de desservir l'Europe, les Etats-Unis et le Moyen Orient. La compagnie compte 610 emplois directs et près de 4000 emplois indirects.

« Grâce au leadership du Président de la République, Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire a retrouvé sa place dans le concert des nations », a déclaré Amadou Koné, annonçant que la Première dame voyagerait à bord de cet appareil dans le cadre du vol inaugural Toulouse-Abidjan.