Afrique: Commerce intra-africain - Le Président Tebboune inaugure à Alger la 4e édition de l'IATF 2025

La capitale algérienne accueille, du 4 au 10 septembre 2025, la 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF 2025). L'événement, inauguré ce jeudi 4 septembre 2025, au Centre international des conférences (CIC) « Abdelatif Rahal » par le président Abdelmadjid Tebboune, consacre l'Algérie comme carrefour stratégique du commerce et de l'investissement en Afrique.

Placée sous le thème « Passerelle vers de nouvelles opportunités », cette édition rassemble des délégations issues de 140 pays et plus de 2.000 entreprises, dont près de 200 algériennes. Quelque 35.000 visiteurs professionnels sont attendus. Au programme, des expositions, panels et rencontres d'affaires, ainsi que la « Journée de l'Algérie », organisée par l'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI), dédiée à la présentation des réformes économiques et des opportunités offertes aux investisseurs étrangers.

Co-organisée par l'Algérie, Afreximbank, la Commission de l'Union africaine et le Secrétariat de la ZLECAf, cette foire ambitionne de générer près de 44 milliards de dollars d'accords commerciaux et d'investissements, confirmant son rôle de catalyseur de l'intégration économique africaine.

Dans son discours, l'ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, président du Conseil consultatif de l'IATF, a salué la vision du président Tebboune dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'innovation et la technologie. « La foire est plus qu'un événement, elle est le symbole de l'éveil économique de l'Afrique », a-t-il affirmé, rappelant que les trois premières éditions avaient permis de conclure plus de 120 milliards de dollars de transactions.

Il a également rendu hommage au président d'Afreximbank, Benedict Oramah, qu'il a décrit comme un « véritable leader de la transformation africaine ».

Pour sa part, le secrétaire général de la ZLECAf, Wamkele Mene, a mis en avant les avancées concrètes de l'intégration continentale. « Le commerce intra-africain a atteint 220,3 milliards de dollars en 2024, soit une hausse de 12,4 % », a-t-il souligné, en insistant sur la diversification progressive des exportations africaines vers l'industrie manufacturière et les produits transformés.

Il a rappelé que la ZLECAf avait déjà adopté huit protocoles et plusieurs instruments, dont le certificat d'origine électronique, le système panafricain de paiements et règlements (PAPSS) et le Fonds d'ajustement officiellement lancé à Alger, afin de soutenir une intégration inclusive.

Au fil des éditions, l'IATF s'est imposée comme une vitrine incontournable du commerce et de l'investissement africains, favorisant l'émergence de chaînes de valeur régionales et la participation accrue des PME, des femmes et des jeunes. L'édition d'Alger illustre la volonté commune des États africains de bâtir une puissance économique transfrontalière et durable.

A noter que la cérémonie d'ouverture a été marquée par l'annonce du Nigeria comme pays hôte de la prochaine édition, prévue en 2027.