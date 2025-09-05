Afrique: IATF 2025 - Olusegun Obasanjo célèbre l'éveil économique africain

La 4e édition de la Foire commerciale intra-africaine (IATF) a ouvert ses portes ce jeudi 4 septembre 2025 à Alger. L'ancien président nigérian et président du Conseil consultatif de l'IATF 2025, S.E. Chief Olusegun Obasanjo, était aux côtés président algérien Abdelmadjid Tebboune, de plusieurs chefs d'État, de dirigeants institutionnels et de capitaines d'industrie.

Dans son allocution, il a d'abord exprimé sa « profonde gratitude » au président Tebboune et à son gouvernement pour avoir permis à l'Algérie d'accueillir ce rendez-vous majeur, aux côtés d'Afreximbank, de la Commission de l'Union africaine et du Secrétariat de la ZLECAf. Obasanjo a salué « le leadership et la vision » du chef de l'État algérien dans des secteurs stratégiques tels que l'énergie, la santé, l'industrialisation, l'agro-industrie et l'innovation.

L'IATF, symbole de l'éveil économique africain

« L'IATF n'est pas qu'un événement, c'est un symbole de l'éveil économique africain », a lancé Obasanjo, rappelant que la foire est devenue « le moteur de l'expansion du commerce intra-africain » et l'incarnation de l'ambition de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Depuis sa première édition en 2018, l'IATF a généré plus de 120 milliards de dollars de contrats commerciaux et d'investissements. Cette année, un record de 48 pays africains participent aux expositions, faisant de l'édition d'Alger « la plus vaste et la plus prometteuse ».

M. Obasanjo a rappelé les retombées concrètes de la foire, citant l'édition du Caire en 2018 où fut signé le plus grand contrat EPC intra-africain : le projet hydroélectrique Julius Nyerere (barrage Rufiji) en Tanzanie, d'un montant de 2,9 milliards USD, réalisé exclusivement par des entreprises africaines. Ce projet fournit aujourd'hui plus de 2 000 MW d'électricité à plus de 60 millions de Tanzaniens.

Dans un hommage, Obasanjo a salué le président d'Afreximbank, le Professeur Benedict Oramah, qu'il a décrit comme « un visionnaire, un audacieux, un bâtisseur et un véritable leader de transformation » qui « ouvre les portes difficiles et remet les clés de la liberté économique africaine à la nouvelle génération ».

Le Nigeria désigné hôte de l'IATF 2027

Moment fort de la cérémonie, l'annonce officielle du prochain pays hôte a été faite : le Nigeria accueillera l'IATF en 2027. La ministre nigériane de l'Industrie, du Commerce et de l'Investissement, Dr Jumoke Oduwole, représentant le président de la République fédérale du Nigeria, a reçu le drapeau de l'IATF, acte symbolique de passation entre l'Algérie et son futur successeur.

M. Obasanjo a réaffirmé que l'IATF est bien plus qu'une foire : « c'est un voyage panafricain qui, d'édition en édition, renforce l'intégration régionale et laisse une empreinte durable dans chaque pays hôte ».