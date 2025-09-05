Soudan: Après le glissement de terrain au Darfour, un bilan toujours difficile à évaluer

Au Soudan, cinq jours après une importante coulée de boue sur un village du Darfour, le bilan humain reste toujours incertain. Selon une autorité locale, 270 corps ont été retrouvés. L'éboulement s'est produit dimanche 31 août dans une zone très isolée des montagnes du Jebel Marra, à la frontière entre le Darfour Central et le Darfour Nord, dans l'ouest du pays.

Au Soudan, le nombre de victimes et l'étendue des dégâts restent encore difficiles à évaluer. Le glissement de terrain qui a emporté le village de Tarsin s'est produit dans une vallée au pied du massif volcanique de Jebel Marra. Une région isolée et entièrement dépourvue de routes goudronnées.

Le lieu est atteignable uniquement par une route en terre, confie un acteur humanitaire, qui en saison des pluies ne peut être empruntée qu'à pied ou à dos d'âne.

Sur place, des villageois ont commencé à déblayer. Selon un responsable local, 270 corps ont déjà été retrouvés et plusieurs centaines seraient toujours sous les décombres. La coulée de boue a recouvert des maisons, des cultures et également emporté des animaux.

Plusieurs ONG parties porter les premiers secours

L'aide humanitaire peine à arriver. Le Mouvement de libération du Soudan, le groupe armé qui contrôle la région, a envoyé une équipe pour aider à déblayer.

Une mission de plusieurs ONG internationales qui travaillent dans la région - dont Médecins sans frontières - est partie jeudi 4 septembre dans la matinée, pour porter les premiers secours, et effectuer une première évaluation des besoins.