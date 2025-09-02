Soudan: Plus de mille morts dans un glissement de terrain au pays

Plus de mille personnes ont perdu la vie dans un gigantesque glissement de terrain qui a détruit entièrement un village dans la région du Darfour, à l'ouest du Soudan, selon le mouvement Armée de libération du Soudan, qui contrôle la zone.

Dans un communiqué publié mardi, le mouvement a précisé que de massifs glissements de terrain ont provoqué la destruction totale du village de Tersin, à l'est du mont Marra, près de la région de Suni, entraînant la mort de l'intégralité de ses habitants, estimés à plus de mille personnes, hommes, femmes et enfants, ne laissant qu'un seul survivant, selon les premières informations.

Le communiqué indique que la catastrophe s'est produite dimanche « en raison des fortes pluies tombées durant la dernière semaine du mois d'août ». Le mouvement a souligné que le village a été « entièrement rasé », appelant les Nations unies ainsi que les organisations régionales et internationales à venir aider à extraire les corps des victimes des décombres.