Addis-Abeba — Le deuxième Sommet africain sur le climat (AEC2) a débuté ce 8 septembre à Addis-Abeba, rassemblant des chefs d'État africains, des représentants de la société civile, du secteur privé et des milliers de délégués venus d'Afrique et d'ailleurs.

Pendant trois jours, les discussions porteront sur les solutions concrètes pour financer la transition vers un développement durable et résilient face aux défis climatiques.

Organisé au Centre international de congrès d'Addis-Abeba (AICC) sous le thème « Accélérer les solutions climatiques mondiales : Financer le développement résilient et vert de l'Afrique », le sommet entend faire entendre une voix africaine unifiée sur les questions climatiques, repositionner le continent comme acteur clé de la gouvernance environnementale mondiale, et influencer les grandes négociations internationales à venir, notamment la COP30 et le G20.

Parmi les moments forts attendus : l'adoption de la Déclaration historique d'Addis-Abeba, le lancement de rapports stratégiques et la mise en oeuvre d'initiatives majeures visant à mobiliser des milliards en faveur de projets verts à travers le continent.

Le sommet s'inscrit dans une dynamique régionale intense, immédiatement précédé par la Semaine africaine du climat 2025, qui s'est déroulée à travers divers sites emblématiques de la capitale éthiopienne, dont le Mémorial de la Victoire d'Adwa. Ces événements ont permis d'amorcer un dialogue large et inclusif avec les parties prenantes autour des priorités climatiques de l'Afrique.

En parallèle, Addis-Abeba est également le théâtre du deuxième Sommet Afrique-CARICOM, ouvert la veille. Ce forum symbolise le renforcement du partenariat stratégique entre l'Afrique et les Caraïbes.

À l'ouverture, les dirigeants africains et caribéens ont lancé un appel commun en faveur de réparations historiques, de justice structurelle et de réforme du système financier international.

Ils ont également mis l'accent sur le renforcement des liens dans les domaines de la santé, du commerce, des transports, et de la coopération scientifique et technologique.

Le sommet a été salué comme un moment charnière par plusieurs intervenants, dont le Président de la Commission de l'Union africaine et le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies auprès de l'UA, qui ont souligné l'importance historique de ce rassemblement dans la construction d'un multilatéralisme plus inclusif, plus équitable et centré sur les peuples.