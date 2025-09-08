Cote d'Ivoire: Présidentielle - Cinq candidatures retenues, celles de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo rejetées

Le Conseil constitutionnel ivoirien vient de publier la liste définitive des candidats retenus à l'élection présidentielle du 25 octobre. Le Conseil constitutionnel a retenu cinq candidatures et rejeté celles des deux principaux opposants.

La liste définitive comprend les noms du président sortant, Alassane Ouattara, de Simone Ehivet, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, d'Henriette Lagou, de Jean-Louis Billon et d'Ahoua Don Mello. On note donc la présence de deux femmes pour ce scrutin présidentiel.

Le Conseil constitutionnel a rejeté les candidatures de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. Cette institution a jugé leurs dossiers irrecevables, car « il faut avoir la qualité d'électeur et être régulièrement inscrit sur la liste électorale », a affirmé Chantal Camara, la présidente de cette institution. En effet, Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale depuis 2020, suite à une condamnation par la justice ivoirienne. Tidjane Thiam a été radié en juin 2025, suite à des questions administratives. Le Conseil constitutionnel a rejeté toutes les motions déposées par ces deux partis.

Plus de recours possible

À ce stade, plus aucun recours n'est possible pour eux. En définitive, les deux principaux partis d'opposition, le PDCI et le PPA-CI se retrouvent sans candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Ils avaient jusque-là écarté l'option d'un plan B. Autre observation : le rejet des candidatures du leader du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, et de deux candidats indépendants, Antoine Tiémoko Assalé et Vincent Toh Bi Irié. Un rejet lié notamment au manque de parrainages citoyens dans leurs dossiers.