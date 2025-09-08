Cote d'Ivoire: Présidentielle - Cinq candidatures retenues, celles de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo rejetées

8 Septembre 2025
Radio France Internationale

Le Conseil constitutionnel ivoirien vient de publier la liste définitive des candidats retenus à l'élection présidentielle du 25 octobre. Le Conseil constitutionnel a retenu cinq candidatures et rejeté celles des deux principaux opposants.

La liste définitive comprend les noms du président sortant, Alassane Ouattara, de Simone Ehivet, l'ex-épouse de Laurent Gbagbo, d'Henriette Lagou, de Jean-Louis Billon et d'Ahoua Don Mello. On note donc la présence de deux femmes pour ce scrutin présidentiel.

Le Conseil constitutionnel a rejeté les candidatures de Tidjane Thiam et de Laurent Gbagbo. Cette institution a jugé leurs dossiers irrecevables, car « il faut avoir la qualité d'électeur et être régulièrement inscrit sur la liste électorale », a affirmé Chantal Camara, la présidente de cette institution. En effet, Laurent Gbagbo a été radié de la liste électorale depuis 2020, suite à une condamnation par la justice ivoirienne. Tidjane Thiam a été radié en juin 2025, suite à des questions administratives. Le Conseil constitutionnel a rejeté toutes les motions déposées par ces deux partis.

Plus de recours possible

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

À ce stade, plus aucun recours n'est possible pour eux. En définitive, les deux principaux partis d'opposition, le PDCI et le PPA-CI se retrouvent sans candidat à l'élection présidentielle d'octobre. Ils avaient jusque-là écarté l'option d'un plan B. Autre observation : le rejet des candidatures du leader du Front populaire ivoirien, Pascal Affi N'Guessan, et de deux candidats indépendants, Antoine Tiémoko Assalé et Vincent Toh Bi Irié. Un rejet lié notamment au manque de parrainages citoyens dans leurs dossiers.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.