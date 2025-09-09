Cote d'Ivoire: Gbagbo et Thiam recalés de la présidentielle 2025

En Côte d’Ivoire, le Conseil constitutionnel a rendu public ce lundi 8 septembre 2025 la liste définitive des candidats retenus pour la présidentielle du 25 octobre 2025. La liste est constituée de cinq noms, dont Alassane Ouattara, Henriette Lagou, Simone Ehivet Gbagbo…

Les candidats pour l’élection présidentielle du 25 octobre prochain en Côte d’Ivoire sont désormais connus.

En effet, il s’agit du président sortant Alassane Ouattara pour briguer un quatrième mandat dans un contexte où il est déjà, pour beaucoup, le favori pour le scrutin du 25 octobre.

Mais aussi les anciens ministres Jean-Louis Billon, Ahoua Don Mello, l'ex-Première Dame Simone Ehivet Gbagbo ainsi que Henriette Lagou, déjà candidate en 2015.

Gbagbo et Thiam "Out"

Il y a quelques jours encore avant, le délai des dépôts de candidature, l’ancien chef d’État Laurent Gbagbo et le banquier international Tidiane Thiam déposaient leurs dossiers pour la course au fauteuil présidentiel en dépit de leurs radiations de la liste électorale en mai dernier.

Mais leur audace n’a pas trouvé gain de cause. Le Conseil constitutionnel n’a pas validé leurs candidatures pour la même raison de radiation. La candidature de l’opposant Pascal Affi N'Guessan a également été rejetée, car n’ayant pas obtenu le nombre de parrainages requis.