Congo-Kinshasa: Nouvelles manifestations à Uvira pour le départ du général Olivier Gasita

8 Septembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Des milliers d'habitants d'Uvira (Sud-Kivu) ont manifesté ce lundi pour exiger le départ du général Olivier Gasita, récemment affecté comme commandant en charge des opérations et renseignements à la 33 région militaire.

La population s'oppose depuis quelques jours à cette affectation accusant ce haut gradé de l'armée d'être parmi ceux qui ont facilité la prise de la ville de Bukavu par les rebelles de l'AFC/M23.

En réaction, l'armée dit réaffirmer son soutien total au général Gasita.

Cette marche, annoncée comme pacifique par la société civile, a été réprimée par les forces de l'ordre. Des morts et des blessés sont signalés.

