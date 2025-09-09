Afrique: Environnement - Au sommet africain sur le climat, le défi du changement climatique

9 Septembre 2025
Radio France Internationale
Par Élodie Goulesque

La deuxième journée du sommet africain sur le climat s'ouvre mardi 9 septembre à Addis-Abeba en Éthiopie. À l'ordre du jour figurent l'adaptation et la résilience face au changement climatique. Ces thèmes sont particulièrement parlants pour l'un des continents les plus concernés par ce sujet.

Il ne faut pas chercher très loin dans les couloirs du sommet africain sur le climat pour trouver des représentants d'un pays déjà impacté par le changement climatique. Parmi eux, la Mauritanie, qui en fait une affaire d'État, comme l'explique sa ministre de l'Environnement, Massouda Laghdaf. « La Mauritanie vient d'intégrer dans la politique nationale la dimension climatique et on espère que cela aboutira à une meilleure résilience des populations », veut-elle.

La résilience justement, c'est l'un des thèmes de la journée. Selon Jorge Patino, géographe à l'OCDE, l'urbanisation fulgurante à venir du continent impose de réfléchir. « Avoir de meilleurs programmes d'infrastructures vertes est très important car cela aide la santé publique et à économiser de l'argent sur le long terme. Cela aide aussi pour l'adaptation et la mitigation des risques », explique-t-il.

La finance, un des thèmes centraux abordés

Les projets de résilience et d'adaptation existent donc, mais un problème majeur persiste d'après le docteur Kate Strachan, de l'organisation « Conseil national pour les initiatives locales ». « C'est la finance. Nous n'avons pas la finance pour s'adapter et il faut de nouveaux mécanismes pour garantir les flux financiers », affirme-t-elle. La finance justement fera partie des nombreux thèmes centraux abordés lors de ce second sommet.

Trop souvent, l'histoire africaine dans les sommets sur le climat se résume à dire ce qui nous manque : manque d'argent, manque de technologies et manque de temps. Cette fois, commençons par dire ce que nous possédons. Nous avons la population la plus jeune, qui respire la créativité et l'innovation, le secteur solaire qui connaît la croissance la plus rapide au monde, les derniers puits de carbone avec nos forêts, nos tourbières et nos littoraux. 

