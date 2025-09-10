Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - La Côte d'Ivoire reste solide et maintient le Gabon à distance

Chahutée par une ambitieuse équipe du Gabon, la Côte d'Ivoire s'en est bien sortie mardi à Franceville grâce à sa défense solide qui n'a toujours pas encaissé de but dans ces éliminatoires. Avec ce match nul 0-0, les Ivoiriens gardent la tête de la poule F avec un point d'avance sur leurs adversaires du jour.

Il y avait de quoi craindre le trio d'attaque du Gabon avec Bouanga, Aubameyang et Allevinah. Mais si la Côte d'Ivoire a, par moments, tangué face à la vitesse et au mouvement perpétuel des attaquants gabonais, elle a su contenir les assauts des Panthères. La défense des Éléphants, emmenée par un Odilon Kossonou, qui n'a laissé que des miettes à ses attaquants, est restée très solide pour maintenir le score nul et vierge. Voilà sa marque de fabrique dans ces éliminatoires durant lesquelles, elle n'a encore encaissé le moindre but en huit matches. Comme la Tunisie, qualifiée depuis lundi et sa victoire en Guinée équatoriale.

La Côte d'Ivoire devrait aussi être du voyage américain après avoir écarté le danger qui la menaçait le plus en contenant le Gabon, qui pouvait la dépasser au classement en cas de victoire. Les Gabonais ont eu quelques bons coups à jouer, mais pas assez pour véritablement faire trembler les Ivoiriens. La seule vraie sueur froide pour les hommes de Fae a été une frappe de Shavy Babicka qui a trouvé le poteau de Yahia Fofana (87e).

Des occasions mais pas de but

En face, les Ivoiriens ont eu les occasions pour punir leurs adversaires. L'action de la frappe enveloppée de Kessié (22e), puis celle d'Amad Diallo (24e), qui a éliminé le gardien avant de se faire rattraper, auraient pour débloquer le compteur de la rencontre. Sans compter le penalty « oublié » sur Nicolas Pépé (21e).

Mais la plus belle opportunité a été celle de Diallo qui profite d'une mauvaise sortie de Loyce Mbaba pour frapper au but, mais Ecuele-Manga sauve quasiment sur sa ligne de but en contrant de la poitrine (72e). Face à des Panthères émoussées, les Éléphants n'ont pas pu finir le travail malgré les entrées de Seko Fofana, Simon Adingra et Evann Guessand.

Mais l'essentiel est là pour Emerse Fae et ses poulains : cette première place à deux journées de la fin des éliminatoires. En octobre, il faudra valider cette qualification sur la pelouse des Seychelles puis à Abidjan face au Kenya.