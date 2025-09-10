Afrique: Éliminatoires Mondial 2026 - Le Nigeria perd gros contre l'Afrique du Sud, l'Égypte devra patienter

Le Nigeria n'est pas parvenu à faire mieux qu'un match nul en Afrique du Sud vendredi, dans la 8e journée des qualifications pour la Coupe du monde (1-1). Un partage des points qui ne fait pas les affaires des Super Eagles, qui voient la première place du groupe s'envoler au profit des Bafana Bafana. De son côté, l'Égypte devra encore patienter avant de valider officiellement sa qualification, après un match nul contre le Burkina Faso (0-0).

Beaucoup de tension sur la pelouse compliquée du Toyota Stadium, entre l'Afrique du Sud et le Nigeria, qui jouaient gros dans cette huitième journée des qualifications pour la Coupe du Monde. Finalement, les deux sélections se sont partagées les points (1-1).

Les Bafana Bafana pourront se mordre les doigts de ne pas avoir conservé leur avance au score, puisqu'avec un succès, ils n'auraient eu qu'à attendre un faux pas du Bénin, qui joue plus tard dans la soirée, pour décrocher leur billet pour les États-Unis. Les hommes de Peter Broos avaient logiquement ouvert le score sur un but contre son camp de William Troost-Ekong (25e), après un bon débordement de Mohau Nkota, qui avait été trouvé par Teboho Mokoena, qui a profité pendant la première demi-heure du match des boulevards laissés par le milieu de terrain nigérian.

Les Super Eagles ont eu un moment de mieux en fin de première période et ont rapidement capitalisé dessus, avec un centre de Fisayo Dele-Bashiru qui a trouvé la tête de Calvin Basey, qui était monté depuis son poste de latéral droit, et s'est imposé dans les airs et bousculé son vis-à-vis avec son physique très imposant (44e).

L'Égypte y est presque

Aucun but ne sera marqué en seconde période au grand dam du Nigeria quia certainement dit adieu à la qualification directe. Il faudra désormais batailler avec le Bénin pour la deuxième place et espérer terminer dans les quatre meilleurs deuxièmes

Pour Bafana Bafana, qui conservent leur première place et leur avance de six points sur les Super Eagles, ils devraient définitivement valider leur qualification en octobre face au Zimbabwe ou au Rwanda.

L'Égypte est sans aucun doute en route pour les Amériques malgré son match nul sur la pelouse du Burkina Faso (0-0). Les Pharaons gardent leur première place du groupe avec cinq points d'avance sur les Étalons. Il leur suffira d'une victoire en octobre face à Djibouti ou à la Guinée-Bissau.