Afrique: Mondial 2026 (Q) - Le Sénégal s'offre une remontada à Kinshasa et vire en tête

Le Sénégal a réalisé une formidable opération sur la pelouse de la RD Congo pour la 8ème journée de qualification au Mondial 2026. Menés 0-2, les Lions l'ont emporté 3-2 et s'emparent de la tête du groupe B (18 points), devançant les Congolais de deux points, à deux journées de la fin.

Le Sénégal, qui avait besoin d'un succès pour reprendre la première place, contrôle le jeu en début de match. La première occasion, dans les cinq premières minutes, est d'ailleurs sénégalaise. Sur un centre de Krépin Diatta, Nicolas Jackson a mis une tête qui est passée de très peu à côté du but congolais. Le ton est donné. Les Lions procèdent en attaque placée tandis que les Léopards jouent le contre en misant sur les flèches comme Elia ou Wissa.

Bakagoal punit le Sénégal

À domicile, et premier de ce groupe B, la RD Congo fait le dos rond, tout en essayant de piquer dès la récupération du ballon. Une stratégie payante à la 25ème minute. Wissa, trouvé dans l'axe, essaie de toucher Elia qui dévie pour Cédric Bakambu. Ce dernier se joue facilement de Kalidou Koulibaly d'un râteau, avant d'envoyer un missile dans les buts d'Édouard Mendy, qui n'a rien pu faire. Le Sénégal concède l'ouverture du score pour la première fois depuis le début des qualifications au Mondial 2026. La dernière fois, c'était le 06 juin 2024... face à la RD Congo. Et pour ne rien arranger pour les Lions, les Congolais vont enfoncer le clou à la 33ème minute lorsque Wissa dépose El Hadj Malick Diouf et Kalidou Koulibaly, avant de centrer. Elia récupère avant d'inscrire le deuxième but. Le stade des Martyrs devient incandescent, alors que les troupes de Pape Thiaw paraissent totalement sonnées, perdues.

Ce deuxième but semble toutefois avoir réveillé le Sénégal. Six minutes plus tard, Iliman Ndiaye s'offre un rush en solitaire, avant de déclencher une frappe du pied gauche, sur le poteau. Pape Gueye suit et prolonge le ballon au fond des filets. Les deux hommes impulsent une énergie positive et se ruent vers l'attaque. Ndiaye va d'abord alerter le gardien congolais avant que Pape Gueye ne s'y mette d'une puissante frappe du gauche. Mais Bertaud sort deux parades de classe pour préserver le score. Les deux équipes rejoignent les vestiaires sur ce score de 2-1 pour la RDC.

Pape Matar Sarr, le héros

Malgré plusieurs joueurs en dessous de leur niveau (Lamine Camara, El Hadj Malick Diouf, Sadio Mané, Nicolas Jackson...), Pape Thiaw décide de repartir avec le même onze en deuxième période. Remobilisés, et plus alertes, les coéquipiers de Sadio Mané remettent les pendules à l'heure à la 53ème minute. Lancé en profondeur, Mané est devancé mais pas Jackson. Ce dernier surgit à l'entrée de la surface pour mettre un extérieur du pied et surprendre tout le monde en marquant. Le stade des Martyrs, chaud bouillant quelques minutes auparavant, est climatisé.

Dès lors, un nouveau match commence, avec un ascendant psychologique pour le Sénégal. Les Congolais montrent des signes d'inquiétude, mais aussi de fatigue.

Pour faire la différence, Pape Thiaw lance Habib Diarra, puis Chérif Ndiaye, Cheikh Tidiane Sabaly et Pape Matar Sarr. Ce dernier va d'ailleurs devenir le héros de toute une nation. Sur un débordement sur la droite, Sabaly prend son temps pour choisir un partenaire. Son centre parfait est destiné à Pape Matar qui met un plat du pied limpide pour donner l'avantage aux Lions. Le joueur de Tottenham est le meilleur buteur des Lions dans cette campagne avec 4 buts.