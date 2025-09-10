Afrique: Éliminatoires mondial 2026 (8è j) - Les Éléphants accrochés par les Panthères à Franceville

9 Septembre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Jaurès Drohgba

En quête d'un billet direct pour le Mondial 2026, la Côte d'Ivoire a été accrochée par le Gabon (0-0), mardi soir à Franceville. Pas de but, beaucoup de sueur au menu.

À défaut de rugir et barrir, Panthères et Éléphants se sont regardés dans les yeux... et sont restés muets.

Stade de la rénovation, Franceville. Une belle affiche, une chaude ambiance et pourtant... zéro but au compteur. Pour ce choc de la 8e journée des qualifications zone Afrique, le Gabon et la Côte d'Ivoire se sont neutralisés (0-0). Un résultat qui permet malgré tout aux Éléphants de rester solidement installés en tête du groupe F (20 points, 15 buts marqués, aucun encaissé), à deux longueurs devant leurs hôtes du soir.

La première période a ressemblé à une partie d'échecs musclée. Nicolas Pépé s'est offert un carton jaune pour simulation en surface de réparation (20e), Amad Diallo a buté sur ses propres appuis après avoir éliminé le portier gabonais (26e) et Sébastien Haller a donné l'impression de chercher toujours la notice du Gps offensif.

Côté gabonais, Aubameyang est resté aussi discret qu'une panthère en hibernation, malgré les centres généreux d'Allevinah et Bouanga. Heureusement, Odilon Kossonou (Atalanta Bergame) a tenu la baraque derrière et Amad Diallo a mis quelques frissons sur son aile.

La seconde période n'a pas vraiment réveillé les filets. Pire encore, le capitaine vétéran Ecuele Manga s'est offert une double main (72e), ignorée par l'arbitre Mauritanien Abdel Aziz Bouh, décidément en service minimum. Les Panthères ont failli rugir à la 86e, mais la frappe enroulée de Shavy Babicka s'est écrasée sur le poteau droit de Yahia Fofana.

Au rayon flops : Haller (aucun tir en 82 minutes) et Aubameyang (zéro tir cadré en 87 minutes). Au rayon satisfactions : le duo Fofana-Kessié, plus bagarreurs que brillants, mais précieux pour stabiliser le milieu.

Dans l'autre rencontre du groupe, le Kenya a atomisé les Seychelles (5-0). Et la Gambie s'est imposée face au Burundi 2-0.

Prochains matchs pour les Éléphants d'Emerse Faé : déplacement aux Seychelles (8 octobre) puis réception du Kenya (11 octobre. Deux matches qui pourraient sceller une qualification pour la Coupe du monde que les Ivoiriens n'ont plus envie de laisser filer après 2006, 2010 et 2014.

