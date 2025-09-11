Madagascar: Sénatoriales - Coup d'envoi officiel de la propagande le 19 novembre 2025

11 Septembre 2025
Midi Madagasikara (Antananarivo)

90 jours

La date du 11 décembre 2025 pour la tenue des élections sénatoriales a été validée avant-hier par le Conseil de gouvernement qui a adopté les textes réglementaires y afférents. Notamment le décret portant convocation du collège électoral qui doit être pris « 90 jours au moins avant la date du scrutin ».

21 jours

La campagne électorale d'une durée de 21 jours débutera le mercredi 19 novembre pour s'achever « 24 heures avant le jour du scrutin » soit le mardi 9 décembre 2025. « Toute activité de propagande est interdite après la clôture de la campagne électorale. La veille et le jour du scrutin, aucune personne, aucun candidat ni ses représentants, ni ses comités de soutien, ne peuvent faire une déclaration publique en faveur ou contre un candidat, une liste de candidats (...) sous quelque forme que ce soit ».

Code électoral

La précampagne n'étant pas régie par la loi organique relative au régime général des élections et des référendums qui fait office de code électoral, les candidats aux sénatoriales n'attendront sans doute pas le coup d'envoi officiel prévu le 19 novembre pour mener des opérations de séduction auprès des maires ainsi que des conseillers municipaux et communaux qui constituent le collège des grands électeurs.

