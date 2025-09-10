Madagascar: Élections Sénatoriales - Le gouvernement confirme la date du 11 décembre

Le coup d'envoi est officiellement donné. Réuni hier en conseil de gouvernement, l'Exécutif a adopté les textes réglementaires relatifs au scrutin, fixé au 11 décembre.

Cette date s'inscrit dans le calendrier proposé par la Commission électorale nationale indépendante (Ceni) et validé par la Haute Cour constitutionnelle (HCC), garantissant ainsi sa conformité juridique et institutionnelle.

Parmi les textes adoptés figure le décret convoquant le collège électoral. Comme lors des scrutins précédents, il sera composé des grands électeurs, à savoir les maires et les conseillers municipaux. Les autres catégories de grands électeurs prévues par la loi -- chefs de province, gouverneurs de région et leurs conseillers -- n'ont pas encore été élus.

Si le processus institutionnel est lancé, l'enthousiasme reste limité. Contrairement aux élections locales, les sénatoriales suscitent peu d'intérêt auprès de la classe politique, tant dans l'opposition que dans le camp présidentiel.

Base solide

Pourtant, ce dernier bénéficie d'un net avantage. La plateforme Isika Rehetra Miaraka amin'i Andry Rajoelina (Irmar), victorieuse dans plus de 900 communes sur 1 695 lors des dernières élections communales et municipales, dispose d'une base électorale solide pour assurer la majorité des sièges au Sénat.

Dans ce contexte, le scrutin du 11 décembre apparaît davantage comme une formalité politique que comme une véritable compétition. L'opposition pourrait néanmoins espérer quelques sièges, à condition de mobiliser efficacement ses élus locaux. Pour l'heure, la situation semble favorable au pouvoir en place, qui consoliderait ainsi son contrôle sur la Chambre haute et renforcerait son influence dans l'équilibre institutionnel.