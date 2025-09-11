Sénégal: New Deal Technologique - Le pays honoré au CYBER AI Awards 2025 à Dubaï

Le Sénégal a brillé lors de la cérémonie des CYBER AI Awards 2025, où le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, M. Alioune SALL, a été distingué par le prestigieux prix international « Leadership in Digital Transformation & Cybersecurity ».

Cette reconnaissance intervient au terme d'une présentation de haut niveau du New Deal Technologique du Sénégal, une initiative stratégique visant à renforcer la position du pays dans le secteur numérique à l'échelle mondiale. Le prix a été remis en présence d'institutions de renom telles qu'INTERPOL, la Cybersécurité des Émirats Arabes Unis, et les Services de défense civile de Dubaï.

Cette distinction internationale vient couronner les efforts constants du Sénégal pour établir une gouvernance numérique efficace, sécurisée et inclusive, dans le respect des normes internationales.