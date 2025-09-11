Sénégal: Un prix décerné au pays à Dubaï en raison de la 'pertinence' du New Deal technologique

Le Sénégal a remporté le prix international "Leadership in Digital Transformation & Cybersecurity", grâce à la "pertinence" et à "la stratégie numérique" de son New Deal technologique, un programme lancé par les autorités sénégalaises le 24 février 2025, a constaté l'envoyé spécial de l'APS, mercredi, à Dubaï, aux Émirats arabes unis.

Le pays a remporté cette distinction à l'occasion des Cyber Al Awards 2025, une initiative qui récompense les bonnes pratiques en matière d'innovation technologique et de transformation digitale.

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall, a représenté le Sénégal à cette rencontre.

Il a présenté le New Deal technologique aux représentants de diverses sociétés spécialisées dans la sécurité numérique et la transformation digitale.

À la suite de sa présentation, M. Sall a reçu, au nom de l'État du Sénégal, le prix international "Leadership in Digital Transformation & Cybersecurity".

Cette distinction a été décernée en présence de représentants d'institutions de référence, dont Interpol, l'Organisation internationale de police criminelle, l'instance chargée de la cybersécurité aux Émirats arabes unis et les services de défense civile de Dubaï.

C'est "une reconnaissance mondiale du leadership visionnaire du Sénégal et de la pertinence de sa stratégie numérique", explique le jury ayant attribué au Sénégal le prix "Leadership in Digital Transformation & Cybersecurity".

Cette distinction encourage la volonté du pays de "devenir un hub numérique africain de référence, capable de porter des solutions inclusives, innovantes et souveraines au service de ses citoyens et de l'économie mondiale, en parfaite cohérence avec la vision des autorités de bâtir une économie numérique inclusive, souveraine et sécurisée", a expliqué Alioune Sall.

Le ministre de la Communication, des Télécommunications et du Numérique fait partie des personnalités prenant part à la visite officielle aux Émirats arabes unis du Premier ministre, Ousmane Sonko.

Cette visite entamée lundi est la troisième, en dehors de l'Afrique, du chef du gouvernement sénégalais, depuis sa prise de fonctions en avril 2024.

M. Sonko est accompagné aussi d'Ahmadou Al Aminou Lo, ministre auprès du président de la République, de Yassine Fall, la ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, qui va bientôt prendre fonctions au département de la Justice.

Les ministres Birame Souleye Diop, chargé de l'Énergie, du Pétrole et des Mines, Abdourahmane Sarr, qui s'occupe de l'Économie, du Plan et de la Coopération, et leur collègue Cheikh Diba, chargé des Finances et du Budget, prennent part à la visite du Premier ministre.

Les Émirats arabes unis sont une monarchie fédérale de sept émirats : Abou Dhabi, Dubaï, Sharjah, Ajman, Umm al-Qouraïn, Fujairah et Ras al-Khaïmah.

Chaque émirat est dirigé par un émir. Le président de la fédération est le plus souvent l'émir d'Abou Dhabi, le vice-président celui de Dubaï.

Situé dans une région confrontée à plusieurs conflits, ce pays est réputé pour sa stabilité politique. Selon de nombreux analystes et experts, cette stabilité est liée à son approche pragmatique en matière de politique étrangère et de sécurité.

Si l'exploitation pétrolière est le moteur de l'économie des Émirats arabes unis, ses dirigeants ont entrepris, depuis quelques années, des efforts de diversification économique, notamment dans le tourisme, la finance, les technologies et les énergies renouvelables.

La position géographique privilégiée des Émirats arabes unis en fait une vitrine et une plateforme facilitant le commerce entre l'Orient et l'Occident.