Algérie: Le président de la République nomme les membres du nouveau gouvernement

14 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé, dimanche, les membres du nouveau Gouvernement conduit par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, a annoncé le porte-parole officiel de la Présidence de la République, M. Samir Aggoune.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé les membres du Gouvernement conduit par le Premier ministre , M. Sifi Ghrieb, dont les noms suivent :

- Ahmed Attaf, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines,

- Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire,

- Mohamed Arkab, ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures et des Mines,

- Brahim Merad, ministre d'Etat, chargé de l'Inspection des services de l'Etat et des Collectivités locales,

- Saïd Sayoud, ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports,

- Lotfi Boudjemaa, ministre de la Justice, garde des Sceaux,

- Abdelkrim Bouzred, ministre des Finances,

- Kamel Baddari, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique,

- Mohammed Seghir Sadaoui, ministre de l'Education nationale,

- Mohamed Esseddik Ait Messaoudène, ministre de la Santé,

- Abdelmalek Tacherift, ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit,

- Yahia Bachir, ministre de l'Industrie,

- Ouacim Kouidri, ministre de l'Industrie pharmaceutique,

- Yacine El-Mahdi Oualid, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche,

- Mourad Adjal, ministre de l'Energie et des Energies renouvelables,

- Kamel Rezig, ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations,

- Amel Abdellatif, ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national,

- Mohamed Tarek Belaribi, ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville et de l'Aménagement du territoire,

- Youcef Belmehdi, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs,

- Malika Bendouda, ministre de la Culture et des Arts,

- Mustapha Hidaoui, ministre de la Jeunesse, chargé du Conseil supérieur de la jeunesse,

- Sid Ali Zerrouki, ministre de la Poste et des Télécommunications,

- Noureddine Ouadah, ministre de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises,

- Zoheir Bouamama, ministre de la Communication,

- Nacima Arhab, ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels,

- Abdelkader Djellaoui, ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base,

- Taha Derbal, ministre de l'Hydraulique,

- Abdelhak Saihi, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale,

- Houria Meddahi, ministre du Tourisme et de l'Artisanat,

- Soraya Mouloudji, ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme,

- Kaouter Krikou ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie,

- Walid Sadi, ministre des Sports,

- Nadjiba Djilali, ministre des Relations avec le Parlement,

- Mohamed Abdenour Rabehi, ministre, wali de la wilaya d'Alger,

- Sofiane Chaib, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger,

- Bakhta Selma Mansouri, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires africaines,

- Karima Bakir, secrétaire d'Etat auprès du ministre des Hydrocarbures et des Mines, chargée des Mines,

- Secrétaire général du Gouvernement, Yahia Boukhari".

