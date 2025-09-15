Algérie: Le président de la République nomme les membres du Gouvernement conduit par Sifi Ghrieb

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a nommé, dimanche, les membres du Gouvernement conduit par M. Sifi Ghrieb qui enregistre l'arrivée de dix (10) nouveaux ministres, la création de nouveaux portefeuilles, dont celui de l'Inspection des services de l'Etat et des Collectivités locales, et la fusion de quelques ministères.

La nouvelle équipe gouvernementale, annoncée par le porte-parole de la Présidence de la République, M. Samir Aggoune, compte 34 ministres, dont dix (10) nouveaux, et trois (3) secrétaires d'Etat. Elle est conduite par le Premier ministre, M. Sifi Ghrieb, qui a été confirmé à son poste plus tôt dans la journée.

Ahmed Attaf, ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Saïd Chanegriha, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, Chef d'Etat-Major de l'Armée nationale populaire, Lotfi Boudjemaa, ministre de la Justice, garde des Sceaux, et Abdelkrim Bouzred, ministre des Finances, conservent leurs portefeuilles respectifs.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le Gouvernement enregistre l'arrivée de Mourad Adjal, en qualité de ministre de l'Energie et des Energies renouvelables, d'Amel Abdellatif, en qualité de ministre du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, de Yahia Bachir, en qualité de ministre de l'Industrie, d'Abdelkader Djellaoui, en qualité de ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, de Mohamed Seddik Ait Messaoudene, en qualité de ministre de la Santé, de Zoheir Bouamama, en qualité de ministre de la Communication, d'Abdelmalek Tacherift, en qualité de ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, de Nacima Arhab, en qualité de ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, de Malika Bendouda, en qualité de ministre de la Culture et des Arts, et de Mohamed Abdenour Rabehi, en qualité de ministre, wali d'Alger.

Brahim Merad, qui occupait le poste de ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, devient ministre d'Etat, chargé de l'Inspection des services de l'Etat et des Collectivités locales, un portefeuille nouvellement créé.

Un changement a également touché le portefeuille de Mohamed Arkab, qui devient ministre d'Etat, ministre des Hydrocarbures et des Mines, en lieu et place de ministre d'Etat chargé de l'Energie, des Mines et des Energies renouvelables, et c'est Mohamed Adjal, ancien PDG du groupe Sonelgaz, qui se voit confier le ministère nouvellement créé chargé de l'Energie et des Energies renouvelables.

Par ailleurs, l'ancien ministre des Transports, Saïd Sayoud, a été nommé à la tête du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, tandis que Yacine El Mahdi Oualid, qui était ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, a été nommé ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, en remplacement de Youcef Cherfa.

Amel Abdellatif, qui occupait le poste de Directrice générale des impôts au ministère des Finances, prend la tête du ministère du Commerce intérieur et de la Régulation du marché national, en remplacement de Tayeb Zitouni.

Abdelkader Djellaoui s'est, quant à lui, vu confier le portefeuille des Travaux publics et des Infrastructures de base, en remplacement de Lakhdar Rekhroukh, tandis qu'Abdelhak Saihi passe de ministre de la Santé à ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, succédant à Fayçal Bentaleb, et c'est Mohamed Seddik Ait Messaoudene, précédemment président du Conseil scientifique de l'Agence nationale de sécurité sanitaire, qui le remplace à la tête du ministère de la Santé.

Abdelmalek Tacherift, ancien membre du Conseil de la nation, a été nommé ministre des Moudjahidine et des Ayants-droit, en remplacement de Laïd Rebiga.

Malika Bendouda fait, quant à elle, son retour au Gouvernement en tant que ministre de la Culture et des Arts, succédant à Zouhir Ballalou.

Zoheir Bouamama, qui occupait le poste de conseiller auprès du président de la République, chargé des affaires politiques et des relations avec la jeunesse, la société civile et les partis politiques, a été nommé ministre de la Communication, en remplacement de Mohamed Meziane.

Kaoutar Krikou a été nommée ministre de l'Environnement et de la Qualité de la vie et Nadjiba Djilali ministre des Relations avec le Parlement. Les deux ministres échangent ainsi les portefeuilles respectifs qu'elles occupaient dans le précédent Gouvernement.

Mohamed Tarek Belaribi est, pour sa part, maintenu dans ses fonctions de ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme, de la Ville, et se voit confier en plus l'Aménagement du territoire.

Par ailleurs, aucun changement n'est intervenu à la tête des ministères de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, de l'Education nationale, de l'Industrie pharmaceutique, du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, de l'Economie de la connaissance, des Start-up et des Micro-entreprises, du Tourisme et de l'Artisanat, de la Poste et des Télécommunications, de l'Hydraulique, de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, des Sports, des Affaires religieuses et des Wakfs, et de la Jeunesse, les mêmes ministres conservant leurs portefeuilles respectifs.

Il en est de même pour les secrétaires d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargés de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines et la secrétaire d'Etat auprès du ministre des Hydrocarbures et des Mines, chargée des Mines. En revanche, le portefeuille de secrétaire d'Etat chargé des Energies renouvelables a été supprimé.

Yahia Boukhari, quant à lui, reste Secrétaire général du Gouvernement.