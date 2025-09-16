Tunis — Lors du Sommet arabe et islamique extraordinaire, tenu lundi à Doha, la Tunisie a lancé un appel à l'unité des rangs et au renforcement de la coopération et de la solidarité arabo-islamiques face à la conjoncture historique actuelle afin de contrer toutes les menaces que fait peser l'occupant sioniste sur la paix, la sécurité et la stabilité dans la région et dans le monde.

Elle a exhorté la communauté internationale, et en particulier le Conseil de sécurité des Nations Unies, à assumer pleinement ses responsabilités juridiques, morales et humanitaires, et à agir avec détermination pour mettre un terme aux crimes, à la famine et aux actes de terrorisme perpétrés dans les territoires palestiniens.

Dans la Déclaration de la Tunisie, dont lecture a été donnée par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, Mohamed Ali Nafti, un appel est également lancé en faveur d'une intensification des démarches et contacts avec les partenaires régionaux et les grandes puissances internationales, afin de clarifier leur position face aux crimes de l'entité sioniste et de pousser vers un arrêt immédiat de la guerre génocidaire à Gaza ainsi que des agressions sionistes menées contre les Etats et peuples de la région.

La Tunisie a, par ailleurs, réitéré son soutien ferme et inébranlable au peuple palestinien dans sa lutte pour recouvrer ses droits légitimes et imprescriptibles, au premier rang desquels figure l'établissement d'un Etat indépendant, pleinement souverain, sur l'ensemble de la Palestine, avec pour capitale Al-Qods Al-Charif.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Elle a, dans ce sens, réaffirmé sa solidarité avec le Qatar et son appui total à tous les efforts qu'il entreprend pour défendre l'intégrité de son territoire et sa souveraineté nationale. Les crimes commis par l'entité sioniste contre les pays arabes et islamiques constituent une violation grave de toutes les chartes, lois internationales et normes humanitaires, ainsi qu'une atteinte directe à la sécurité arabe et islamique, a-t-elle souligné.

La Tunisie a formulé l'espoir de voir le Sommet arabe et islamique de Doha adopter des mesures concrètes et effectives traduisant clairement la solidarité avec le Qatar, tout en renforçant le soutien aux luttes légitimes du peuple palestinien digne et en s'engageant à concrétiser une vision commune de la sécurité arabe en tant qu'option stratégique incontournable.

La nation arabe et islamique, a-t-elle rappelé, dispose des atouts civilisationnels et humains nécessaires pour parvenir à une réconciliation collective, restaurer la confiance en ses capacités et mobiliser ses ressources humaines et naturelles afin de repousser l'injustice, défendre le droit, oeuvrer à l'instauration de la justice universelle et continuer à contribuer à l'édification de la civilisation universelle.

Sur instructions du président de la République, Kaïs Saïed, le ministre des Affaires étrangères conduit la délégation tunisienne aux travaux du Sommet arabe et islamique extraordinaire de Doha.