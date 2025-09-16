Afrique du Nord: Début à Doha des travaux du sommet arabo-islamique d'urgence

Tunis Afrique Presse
Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti
15 Septembre 2025
Algerie Presse Service (Algiers)

DOHA — Les travaux du sommet arabo-islamique d'urgence se sont ouverts, lundi à Doha, en vue d'examiner l'agression sioniste contre le Qatar, avec la participation du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, en sa qualité de Représentant spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Ce sommet qui intervient suite à l'agression sioniste contre l'Etat du Qatar est une occasion renouvelée permettant aux Etats membres de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) d'examiner les derniers développements au Moyen-Orient et de renforcer leur position commune à cet égard.

Le sommet examine un projet de déclaration relatif à l'attaque sioniste du 9 septembre contre l'Etat du Qatar, qui assure, depuis deux ans, la médiation visant à mettre fin à l'agression sioniste en cours contre la bande de Ghaza.

Le ministère qatari des Affaires étrangères avait souligné que la tenue du sommet arabo-islamique à ce moment précis revêt plusieurs significations et symboliques, et reflète la large solidarité arabe et islamique avec l'Etat du Qatar face à l'agression sioniste lâche qui a visé des résidences de dirigeants du Hamas, ainsi que le rejet catégorique par ces Etats du terrorisme de l'entité sioniste.

Une réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères avait eu lieu dimanche à Doha en vue du sommet arabo-islamique d'urgence, rappelle-t-on.

Lire l'article original sur Algerie Presse Service.

Tagged:
Copyright © 2025 Algerie Presse Service. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 120 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.