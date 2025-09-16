Afrique du Nord: Début à Doha des travaux du sommet arabo-islamique d'urgence

Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Mohamed Ali Nafti

DOHA — Les travaux du sommet arabo-islamique d'urgence se sont ouverts, lundi à Doha, en vue d'examiner l'agression sioniste contre le Qatar, avec la participation du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, en sa qualité de Représentant spécial du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune.

Ce sommet qui intervient suite à l'agression sioniste contre l'Etat du Qatar est une occasion renouvelée permettant aux Etats membres de la Ligue arabe et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI) d'examiner les derniers développements au Moyen-Orient et de renforcer leur position commune à cet égard.

Le sommet examine un projet de déclaration relatif à l'attaque sioniste du 9 septembre contre l'Etat du Qatar, qui assure, depuis deux ans, la médiation visant à mettre fin à l'agression sioniste en cours contre la bande de Ghaza.

Le ministère qatari des Affaires étrangères avait souligné que la tenue du sommet arabo-islamique à ce moment précis revêt plusieurs significations et symboliques, et reflète la large solidarité arabe et islamique avec l'Etat du Qatar face à l'agression sioniste lâche qui a visé des résidences de dirigeants du Hamas, ainsi que le rejet catégorique par ces Etats du terrorisme de l'entité sioniste.

Une réunion préparatoire des ministres des Affaires étrangères avait eu lieu dimanche à Doha en vue du sommet arabo-islamique d'urgence, rappelle-t-on.