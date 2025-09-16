Afrique: Alphonce Simbu entre dans l'histoire avec un premier titre mondial pour la Tanzanie

Le Tanzanien Alphonce Felix Simbu a marqué un tournant dans l’histoire du sport de son pays en remportant, lundi à Tokyo, la médaille d’or du marathon masculin aux Championnats du monde d’athlétisme. À 33 ans, il devient ainsi le premier athlète tanzanien à décrocher un titre mondial, toutes compétitions confondues, Jeux olympiques inclus.

Au terme d’un parcours de 42,195 km couru dans une chaleur accablante, Simbu s’est imposé en 2h09’48’’, devançant de seulement trois centièmes de seconde l’Allemand Amanal Petros. Un écart infime qui, selon World Athletics, constitue la plus courte victoire jamais enregistrée dans l’histoire des Mondiaux sur marathon.

La course avait pourtant mal commencé pour le Tanzanien, auteur d’un faux départ qui laissait présager une journée difficile. Mais loin de se laisser déstabiliser, il a affiché une résilience remarquable, profitant de son mental et de son endurance pour tenir face aux conditions climatiques extrêmes. Alors que plusieurs favoris éthiopiens ont abandonné et que le meilleur Kenyan n’a terminé qu’à la 16ᵉ place, Simbu a su saisir sa chance dans la dernière ligne droite, arrachant la victoire au sprint.

« J’ai marqué l’histoire aujourd’hui, en remportant la première médaille d’or tanzanienne aux Championnats du monde », a-t-il confié, épuisé mais heureux, au micro d’Olympics. Déjà médaillé de bronze lors des Mondiaux de Londres en 2017, l’athlète explique avoir longtemps attendu ce moment : « J’ai souvent couru sans jamais revenir avec une médaille. En arrivant ici, je me suis dit que je n’allais pas abandonner. Rester avec le groupe m’a aidé, et tout s’est bien terminé. »

Avec ce sacre inattendu mais historique, Alphonce Simbu s’impose désormais comme une figure incontournable du marathon mondial et offre à la Tanzanie une première consécration planétaire en athlétisme.